La Promessa anticipazioni: Catalina torna a vivere nell’hangar, ecco perché

Neanche il tempo di riabituarsi ai ritmi de La Promessa che Catalina de Lujan (Carmen Asecas) tornerà a vivere nell’hangar. È infatti quello che succederà nelle prossime puntate italiane della telenovela: un dietrofront improvviso da parte della ragazza. E ciò porrà nuovamente il marchese Alonso (Manuel Regueiro) e la moglie Cruz Ezquerdo (Eva Martin) su due fronti opposti…

La Promessa, news: Catalina in soccorso di Martina

È bene ricordare ai nostri lettori che Catalina sceglierà di isolarsi nell’hangar del fratello Manuel (Arturo Sancho), in guerra insieme a Curro (Xavi Lock), per un motivo ben preciso. La Lujan ce l’avrà con Cruz perché le avrà strappato dalle mani il negozio di marmellate e conserve, lo stesso che la dark lady avrà poi affidato a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano).

Delusa anche per la fine della sua storia d’amore con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), Catalina preferirà stare da sola piuttosto che vivere sotto lo stesso tetto di Cruz: un’idea che cambierà, almeno temporaneamente, quando la cugina Martina (Amparo Pinero) verrà accusata dell’avvelenamento del conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda). Certa dell’innocenza della parente, Catalina si riaffaccerà a La promessa per investigare meglio sulla faccenda…

La Promessa, trame: Martina in sanatorio!

Se avete letto i nostri precedenti post su questo argomento, sapete però già che Catalina non riuscirà a salvare Martina dalle grinfie di Ayala. Dopo aver scoperto in seguito ad un malore che è stato avvelenato col cianuro, Ignacio darà di matto quando scoprirà che Margarita (Cristina Fernandez) ha trovato tra le cose della figlia il potente veleno.

Inizialmente, il Conte minaccerà quindi di rivolgersi alla guardia civile, salvo poi imporre un’altra condizione. Spiegherà infatti che, per evitare la denuncia e le successive investigazioni, Martina dovrà passare un po’ di tempo in un sanatorio. Ovviamente, la ragazza ribadirà per l’ennesima volta di essere innocente, ma alla fine Margarita non darà ascolto alle sue parole e, per evitare lo scandalo che si verrebbe a creare qualora venisse accusata di tentato omicidio, asseconderà la richiesta di Ignacio e deciderà di farla ricoverare!

La Promessa, spoiler: Catalina torna a vivere nell’hangar

Sconsolata per l’aiuto che non è riuscita a dare a Martina, Catalina si confiderà dunque con Adriano (Ibrahim Al Shami), il giovane contadino con il quale ha stretto amicizia durante il suo isolamento forzato. Ad un certo punto, per darle un po’ di conforto, Adriano deciderà di abbracciare Catalina, ma la scena verrà osservata da Cruz. Quest’ultima non esiterà quindi ad intervenire e rimprovererà aspramente la figlioccia per il gesto sconveniente e, come se non bastasse, caccerà via in malo modo Adriano anche quando Catalina ribadirà che è un suo ospite.

Il litigio in questione farà di fatto capire per l'ennesima volta a Catalina che lei e Cruz non possono convivere. Così, per evitare di inasprire ulteriormente i rapporti, farà nuovamente le valigie e tornerà nell'hangar. Decisione, quella di Catalina, che innescherà un forte litigio tra Cruz e Alonso, con quest'ultimo che accuserà la moglie della nuova "dipartita" della ragazza…