La Promessa anticipazioni: Petra vuole avvertire Gregorio della morte di Pia!

L’apparente suicidio di Pia Adarre (Maria Castro) genererà diverse dinamiche nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. E così, durante tale storyline, Petra Arcos (Marga Martinez) potrà dare per l’ennesima volta il peggio di sé. Scopriamo insieme in che modo…

La Promessa, news: il “suicidio” di Pia

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi precedentemente, tutto partirà in seguito al ritorno improvviso di Gregorio Castillo (Bruno Lastra). Uscito in anticipo di prigione, grazie alla consulenza legale di un abile avvocato, l’ex maggiordomo si farà subito vedere a La Promessa e pretenderà di vedere la moglie Pia e il piccolo Diego, del quale è legalmente il padre (pur non avendolo mai conosciuto).

Ovviamente, memore del fatto che il consorte l’ha avvelenata con la cicuta quando era ancora incinta per procurarle un aborto spontaneo, Pia sarà terrorizzata all’idea di avere nuovamente a che fare con Gregorio. Paura, decisamente motivata, che innescherà la protezione di tutti i suoi colleghi, a partire da Romulo Baeza (Joaquin Climent).

Tuttavia, nonostante i vari “controlli”, Gregorio sembrerà più volte riuscire ad eludere la sorveglianza. Non a caso, in una determinata giornata, Pia troverà nella sua stanza una boccetta di cicuta. Tale ritrovamento le farà comprendere che Castillo è riuscito ad entrare nella sua camera. In preda allo sconforto più totale, Pia darà dunque l’impressione di essersi arresa e verrà ritrovata, apparentemente morta, da Jana Exposito (Ana Garces) e Vera Gonzalez (Angela Echaniz). Al suo fianco, Pia avrà poi lasciato una lettera d’addio, dalla quale sarà chiaro che si è tolta la vita…

La Promessa, trame: massima riservatezza per la “morte” di Pia

Appreso quanto accaduto, compreso il fatto che la defunta ha affidato il piccolo Diego alle cure di Jana, il marchese Alonso de Lujan (Manuel Reguiero) raccomanderà a tutti quanti di avere il massimo riserbo sulla morte di Pia.

Dopo essersi confrontato con la moglie Cruz Ezquerdo (Eva Martin), Alonso annuncerà a tutti quanti che la Adarre verrà sepolta nel suo paese d’origine. E, tra le altre cose, dirà a tutti che non deve trapelare in alcun modo la notizia del decesso della donna; per questa ragione obbligherà gli inservienti a raccontare ai “più curiosi”, estranei ovviamente alla quotidianità del palazzo, che Pia ha semplicemente lasciato La Promessa di sua iniziativa.

Da un lato il marchese preciserà di aver adottato le suddette scelte di riservatezza per evitare chiacchiere a causa della recente morte di Jimena de los Infantes (Paula Losada). Dall’altro lato, tale stranezza farà sorgere dei dubbi a diversi inservienti. Gli stessi, ad un certo punto, vorranno andare a porgere omaggio sulla tomba di Pia. Il primo a ventilare tale ipotesi sarà il nuovo maggiordomo Ricardo Pellicer (Carlos de Austria), innamorato da tempo della Adarre.

La Promessa, spoiler: Petra vuole avvertire Gregorio della morte di Pia

Rifiutata l’idea di Ricardo, tutti i domestici chiederanno il permesso ad Alonso per allestire una piccola veglia di preghiera nella tenuta fuori dall’orario di lavoro. Scelta che ancora una volta non troverà il beneplacito di Petra, la quale cercherà inutilmente di opporsi.

Visto che non riuscirà a boicottare l’evento, Petra ricorrerà dunque ad un escamotage più drastico. Dirà a Romulo e Ricardo che intende informare Gregorio della morte di Pia poiché è un suo diritto in quanto marito della donna e padre del piccolo Diego.

Una volontà, quella della Arcos, che farà imbestialire i due maggiordomi, certi del fatto che Castillo finirebbe per fare del male al bambino qualora dovesse cominciare ad occuparsene. Ma sarà davvero così facile far desistere la perfida Petra? Seguici su Instagram.