La Promessa anticipazioni: Ayala si è avvelenato da solo? L’accusa di Petra!

Se c’è una persona a La Promessa che conosce bene fino a che punto possa spingersi il conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) è senz’altro Petra Arcos (Marga Martinez). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, la governante della tenuta rivolgerà all’ex amante un’accusa ben specifica. Entriamo dunque nel dettaglio della storyline…

La Promessa, news: lo strano malore di Ignacio

Tutto avrà inizio quando Ignacio avrà un malore, simile a un infarto, nel corso di una discussione con Martina de Lujan (Amparo Pinero), ostile alla relazione che ha avviato con la madre Margarita (Cristina Fernandez). Il medico che lo visiterà sottoporrà dunque Ayala alle analisi del sangue e scoprirà che è stato avvelenato con la cicuta. Il conte indicherà subito Martina come possibile colpevole e i sospetti aumenteranno quando Margarita troverà tra le cose della figlia la bottiglietta vuota del potente veleno.

Da un lato Martina negherà con tutte le sue forze ogni accusa ed avrà la zia Cruz (Eva Martin) e la cugina Catalina (Carmen Asecas) dalla sua parte; dall’altro Ignacio ventilerà più volte l’ipotesi di rivolgersi alla guardia civile, salvo cambiare idea quando Margarita gli chiederà di avere pietà per la figlia e a non macchiare il suo nome con l’accusa di tentato omicidio. Tuttavia, la soluzione pensata da Ayala per tacere sarà ancora più crudele…

La Promessa, trame: Martina in manicomio!

Ayala pretenderà infatti che Martina venga ricoverata per un tempo indefinito in un sanatorio affinché possa essere curata per la sua “evidente” follia. Nonostante la forte opposizione dei suoi parenti, alla fine Margarita si piegherà alla volontà di Ignacio e porterà la figlia in clinica in piena notte. Una decisione che di fatto impedirà a chiunque di opporsi e, di conseguenza, di “salvare” la povera Martina.

Insomma, Margarita sembrerà cadere in una vera e proprio trappola orchestrata da Ignacio per allontanare Martina dalla tenuta. O per lo meno questo sarà il pensiero che svilupperà Petra in merito alla faccenda.

La Promessa, spoiler: Petra rivolge un’accusa ad Ayala

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Petra non esiterà ad affrontare Ayala: lo accuserà apertamente di essersi avvelenato da solo per far ricadere le accuse su Martina e liberarsi così di una persona scomoda per il matrimonio con Margarita, un’unione che – ve lo ricordiamo – Ignacio intende raggiungere per entrare in possesso del 25% de La Promessa di proprietà della donna e vendicare così la morte del figlio Feliciano (Marcos Orengo).

Appena sentirà tali accuse, Ayala si farà una grossa risata, dicendo a Petra che sta semplicemente farneticando. Ma davvero la Arcos si sarà sbagliata così tanto sul conto dell’uomo oppure i suoi sospetti saranno fondati?

Occhio perché, nonostante il ritorno all'hangar in seguito ad un litigio con Cruz, Catalina continuerà ad investigare da lontano sull'avvelenamento di Ignacio e chiederà al suo nuovo amico Adriano (Ibrahim Al Shami) di recarsi nella farmacia del paese per capire chi abbia davvero acquistato la bottiglietta di cicuta…