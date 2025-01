Tempesta d’amore: Lale si innamora di Theo! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Una delle più belle storie d’amore degli ultimi tempi sta per prendere il via nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Nei prossimi giorni due personaggi giunti da pochissimo al Fürstenhof si avvicineranno infatti sempre più, trasformando una bella amicizia in un amore inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lale e Theo tra amicizia e litigi

Con la diciannovesima stagione di Tempesta d’amore ormai giunta alla sua fase conclusiva, stiamo assistendo a nuovi interessanti ingressi in scena, che andranno a determinare il cast della prossima annata della soap. Tra le varie new entry due personaggi hanno fino ad ora spiccato per la propria simpatia ed originalità: Lale Ceylan (Yeliz Simsek) e Theo Licht (Lukas Leibe). E saranno proprio loro ad essere protagonisti di una delle più belle storyline dei prossimi mesi…

Ma facciamo un passo indietro. Come sappiamo Lale è l’esuberante ed energica cugina di Shirin (Merve Cakir) nonché fitness trainer e influencer. Subentrata a Max (Stefan Hartmann) come responsabile dell’area fitness del Fürstenhof, la ragazza ha subito colpito tutti con il suo carattere forte e deciso. Un profilo decisamente diverso da quello di Theo!

Arrivato a Bichlheim come ospite dei Sonnbichler e poi assunto in hotel come facchino, il giovane Licht è infatti un ragazzo estremamente impacciato, sbadato ed insicuro. Caratteristiche che lo hanno portato a mettersi più volte nei guai, finendo per attirargli l’ira dei Saalfeld… e anche di Lale!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lale si innamora di Theo

Dopo un inizio decisamente burrascoso (la Ceylan lo scambiò per uno stalker) ed un successivo rappacificamento, Lale e Theo continueranno infatti a passare da momenti di grande sintonia a duri scontri. I problemi di memoria e attenzione del giovanotto causeranno infatti alla fitness trainer non pochi problemi, portandola ad accusare il collega di essere inaffidabile e non avere a cuore il bene dei suoi amici.

Sarà in questo contesto che Licht si offrirà di occuparsi come baby sitter della figlioletta di un importante ospite del Fürstenhof. Un compito che Lale temerà non essere adatto al suo svampito amico. Questa volta, però, Theo la sorprenderà in positivo…

Il ragazzo, infatti, non solo dimostrerà di avere una grandissima sensibilità coi bambini, ma salverà anche Lale da una situazione che avrebbe potuto costarle il lavoro! Il risultato? La Ceylan resterà così colpita da iniziare a guardare a Theo con occhi diversi, capendo di essersi innamorata! Sarà questo l’inizio di una delle più belle storie d’amore degli ultimi anni… Seguici su Instagram.