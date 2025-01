Tempesta d’amore: Theo salva la carriera di Lale! Ecco come… | Anticipazioni italiane

Fin dal momento del suo ingresso in scena è stato chiaro che i percorsi di Lale Ceylan (Yeliz Simsek) e Theo Licht (Lukas Leibe) erano destinati ad intrecciarsi. Ne avremo la riprova nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando questi due simpaticissimi personaggi si troveranno ancora una volta a stretto contatto, con conseguenze davvero inaspettate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lale aggredisce Theo

Da qualche giorno due nuovi personaggi stanno movimentando il tranquillo paesino di Bichlheim: Theo e Lale. Se il primo è un giovanotto un po’ “particolare” attualmente ospite dei Sonnbichler, la seconda è una cugina di Shirin (Merve Cakir), che ha deciso di iniziare una nuova vita al Fürstenhof. I primi passi dei due ragazzi all’hotel a cinque stelle saranno però ricchi di imprevisti spiacevoli…

A causa di una catena di sfortunate coincidenze, Lale si convincerà infatti che Theo sia uno stalker che da tempo la tormenta su internet. E così, quando si imbatterà nel giovanotto, lo aggredirà mettendolo KO con una mossa di judo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Theo aiuta Lale

Insomma, il primo incontro tra Licht e la Ceylan non sarà dei migliori, ma fortunatamente l’equivoco verrà presto chiarito ed i due si riappacificheranno, diventando velocemente amici. Sarà così che – quando Lale avrà l’occasione di candidarsi per la posizione di fitness trainer lasciata vacante da Max (Stefan Hartmann) – sarà proprio a Theo che chiederà aiuto per prestarsi come “allievo” per una lezione di prova.

Ebbene, il ragazzo accetterà, salvo poi rivelarsi assolutamente negato per ogni forma di attività fisica, tanto che Lale dovrà ricorrere a tutta la propria pazienza per portare a termine l’allenamento davanti ad un divertitissimo Werner (Dirk Galuba). A sorpresa, però, sarà proprio l’inesperienza di Theo a salvare il lavoro di Lale!

Colpito dalla pazienza dimostrata dalla giovane fitness trainer con il suo difficoltoso allievo, il vecchio Saalfeld la assumerà, cambiando così per sempre la sua vita! Sarà questo l'inizio di una bellissima storyline destinata a regalarsi tante risate ma anche molte emozioni…