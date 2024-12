Tempesta d’amore: Lale in balia degli spacciatori! E deruba il Fürstenhof… | Anticipazioni tedesche

Una spirale autodistruttiva senza fine attende Lale Ceylan (Yeliz Simsek) nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore. Col cuore a pezzi per la morte del suo futuro marito, la fitness trainer sprofonderà infatti in una grave dipendenza che la porterà a commettere un gesto terribile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Lale diventa farmacodipendente

Proprio in questi giorni nelle puntate italiane di Tempesta d’amore stiamo facendo la conoscenza di Lale – l’esuberante cugina di Shirin (Merve Çakır) – e molto presto assisteremo al primo incontro tra la ragazza e colui che è destinato a diventare il suo grande amore: Theo Licht (Lukas Leibe).

Avvicinatisi contro ogni previsioni, questi due personaggi daranno dunque vita ad una bellissima storia d’amore, che verrà coronata dalla decisione di sposarsi. Proprio il giorno del “grande sì”, però, una terribile tragedia distruggerà tutto: a causa di uno sfortunato incidente, Theo spirerà tra le braccia della sua Lale, lasciando quest’ultima devastata.

Col cuore a pezzi, la Ceylan non sembrerà riuscire a trovare conforto per la propria perdita, nonostante gli sforzi dei suoi cari nello starle vicini. E così la ragazza inizierà ad abusare di farmaci nella speranza di riuscire a risollevarsi…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Lale commette un furto

Per Lale inizierà così un nuovo dramma: se in apparenza sembrerà stare meglio, la ragazza sarà infatti sempre più dipendente dai tranquillanti, tanto da arrivare ad indebitarsi con degli spacciatori. E sarà proprio il bisogno incontrollabile di procurarsi nuove dosi a portare la ragazza a commettere un grave crimine.

Alla disperata ricerca di denaro per pagare gli spacciatori, la Ceylan si troverà infatti di fronte ad una tentazione irresistibile quando Christoph (Dieter Bach) le chiederà di gestire la raccolta delle donazioni per una fondazione benefica, dandole così accesso a migliaia di euro…

Il risultato? Nonostante i sensi di colpa, la ragazza non potrà fare a meno di sottrarre il denaro per potersi procurare nuovi farmaci. Questa volta, però, mantenere in piedi il suo castello di bugie non sarà più così semplice… Seguici su Instagram.