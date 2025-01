Tempesta d’amore: Michael diventa poeta per salvare Nicole | Anticipazioni italiane

È arrivata a Bichlheim da poco tempo, ma è già riuscita a farsi voler bene da tutti! Non c’è dunque da stupirsi se – quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Nicole Alves (Dionne Wudu) si troverà in difficoltà – saranno in numerosi ad accorrere in suo soccorso. Due uomini in particolare, però, si distingueranno per la loro dedizione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nicole rischia la rovina

Tempi duri sono in arrivo per Nicole! Proprio quando pensava di aver finalmente realizzato il sogno della vita rilevando il grazioso Caffè Liebling, l’ex governante del Fürstenhof si ritroverà infatti ad affrontare una gravissima crisi a causa degli intrighi della crudele Alexandra (Daniela Kiefer).

Per una vendetta personale, quest’ultima causerà infatti un allagamento nel locale della sua ex dipendente, mettendo quest’ultima in ginocchio a causa dei gravissimi danni. La Alves, però, non sarà sola…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert aiuta Nicole

Non sapendo come far fronte ai costi esorbitanti delle riparazioni, la donna penserà di gettare la spugna. Ci sarà però chi non sarà disposto a permetterglielo!

Determinato ad aiutare Nicole, Robert (Lorenzo Patanè) non solo permetterà alla Alves di usare la cucina del Fürstenhof per realizzare i suoi dolci, ma chiamerà a raccolta amici e colleghi per aiutare la donna a vendere le sue prelibatezze nonostante il suo locale sia inagibile. Purtroppo, però, l’intervento di Saalfeld non basterà…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Michael diventa poeta per Nicole

Nonostante la buona volontà di tutti, le vendite stenteranno infatti a decollare, facendo precipitare ancora una volta Nicole nello sconforto. E sarà allora che entrerà in scena Michael (Erich Altenkopf)!

Nella speranza di risollevare le sorti del Caffè Liebling, il medico inizierà a tessere anonimamente le lodi di Nicole e delle sue creazioni con dei commenti poetici su internet. Un’iniziativa che non solo sortirà gli effetti sperati, ma colpirà la Alves dritta al cuore…

Sarà questo l’inizio di un lungo triangolo amoroso che vedrà Nicole contesa proprio tra Robert e Michael! Seguici su Instagram.