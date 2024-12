Tempesta d’amore: Robert salva Nicole dalla rovina! | Anticipazioni italiane

Il vero amore si vede nel momento del bisogno. Ne avremo la prova nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando Nicole Alves (Dionne Wudu) si troverà ad affrontare una gravissima crisi, trovando un aiuto inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra rovina Nicole

Entrata in scena come persona di fiducia degli Schwarzbach tanto da suscitare i timori dei Saalfeld, Nicole si è velocemente affrancata dall’etichetta di “fedelissima”, lasciando il posto di governante del Fürstenhof per iniziare una nuova avventura professionale, rilevando il Caffè Liebling. Un gesto che ha scatenato la rabbia di Alexandra (Daniela Kiefer).

Già furiosa con la Alves per quello che considera un tradimento, Alexandra vedrà il proprio rancore montare quando scoprirà che l’ex collaboratrice ha con Eleni (Dorothée Neff) e Noah (Christopher Jan Busse) un rapporto migliore rispetto a quello che intrattiene con lei!

E così, dopo un commento incauto da parte di Nicole, Alexandra passerà all’attacco: decisa a distruggere la donna che ha osato “sfidarla”, arriverà a manomettere il bagno del Caffè Liebling, causando un gravissimo allagamento! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert salva Nicole

Inutile dire che per Nicole si tratterà di un durissimo colpo: non solo il suo amato locale ha subito dei danni incalcolabili, ma l’assicurazione rifiuterà di coprire i costi delle riparazioni, in quanto l’allagamento non è stato causato da danni strutturali.

Non avendo più risparmi da parte e con un’attività che deve ancora partire, la Alves crederà dunque che nulla la salverà dalla bancarotta. A sua insaputa, però, ci sarà chi sarà disposto a tutto pur di aiutarla: Robert (Lorenzo Patané)!

Innamoratosi perduramente della bella pasticciera, l’albergatore non si fermerà infatti davanti a nulla pur di salvare la sua amata dalla rovina, arrivando ad assoldare amici e colleghi per aiutare Nicole a rimettersi in piedi. Un gesto che farà inevitabilmente breccia nel cuore della bella Alves… Seguici su Instagram.