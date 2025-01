Tempesta d’amore: Robert e Michael, inizia la guerra per il cuore di Nicole! | Anticipazioni italiane

Può un’amicizia che dura da più di un decennio andare in crisi per via di una donna? Sarà quanto accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore a Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), che si ritroveranno a sorpresa a competere per il cuore della stessa donna… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael si innamora di Nicole

Al momento dell’ingresso in scena di Nicole Alves (Dionne Wudu), vi avevamo anticipato che questo personaggio avrebbe portato parecchio scompiglio a Bichlheim… soprattutto in campo sentimentale!

Dopo il suo arrivo, Nicole ha infatti finito per far innamorare Robert, che le è stato di grande supporto dopo l’allagamento che ha rischiato di mandare la neoimprenditrice in bancarotta. Nel frattempo, però, Nicole ha anche iniziato un intenso rapporto epistolare con un ammiratore segreto, creando con quest’ultimo un legame davvero speciale.

Ebbene, come sappiamo il misterioso compagno di penna della Alves altri non è che Michael! Spinto inizialmente dal desiderio di essere di supporto a Nicole, il medico finirà infatti per legarsi sempre più a lei, tanto da innamorarsi! E così, spinto da Erik (Sven Waasner), l’uomo deciderà di dichiararsi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert e Michael rivali

Nei prossimi giorni Michael si presenterà dunque da Nicole con l’intenzione di confessarle di essere il suo corrispondente segreto. Prima che possa farlo, però, la Alves lo spiazzerà con una dichiarazione inaspettata: è convinta che il suo compagno di penna sia Robert!

Col cuore a pezzi, il medico preferirà tacere la verità e deciderà di interrompere i rapporti epistolari con la sua amata. Poco dopo, però, per lui arriverà un nuovo duro colpo: Robert gli confesserà di essersi innamorato di Nicole!

A quel punto Michael spiegherà all’amico la complessa situazione, nascondendo però i propri sentimenti per la Alves. Peccato solo che la reazione di Saalfeld non sarà quella sperata! Fuori di sé per la rabbia, lo chef accuserà infatti Michael di aver provato a rubargli la donna e di averlo ridicolizzato davanti a Nicole.

Sarà così che il medico si troverà a dover fare una scelta: tiene di più all’amicizia di Saalfeld o ai sentimenti per una donna conosciuta da poche settimane? Sarà questo l’inizio di un appassionante triangolo destinato a regalarci dei momenti indimenticabili… Seguici su Instagram.