Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: ecco HENRY, nuovo protagonista con un terribile segreto

Un importantissimo cambio al timone è in arrivo in Germania! Con l’happy end di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Philipp Brandes (Robin Schick) ormai imminente, tutto è infatti pronto per il passaggio di consegne ad una nuova coppia di protagonisti. Ecco dunque chi sarà il protagonista maschile della ventunesima stagione di Tempesta d’amore!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Henry nuovo protagonista

Con oltre un anno di anticipo rispetto alla messa in onda italiana, in Germania sta per giungere al termine la 20^ stagione di Tempesta d’amore, che si concluderà con le nozze da sogno di Ana e Philipp, mentre Vincent (Martin Walde) – rimasto fino all’ultimo in corsa – dovrà rassegnarsi alla perdita definitiva della donna che ama.

Per una stagione che finisce, però, una nuova sarà già ai nastri di partenza! Dopo il loro happy end, Ana e Philipp passeranno infatti il testimone a una nuova coppia protagonista: Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert).

Se vi abbiamo già parlato da tempo di Maxi – che sconvolgerà il Fürstenhof rendendosi protagonista di un gesto sconsiderato – Henry sarà invece una new entry assoluta. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere su questo enigmatico personaggio…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Henry figlio della dark lady Sophia

Descritto come un giovane uomo impulsivo, avventuroso e affascinante, Henry è un caro amico di Vincent, da cui si trasferirà temporaneamente. E sarà proprio a casa del veterinario che con sua grande sorpresa si imbatterà in Maxi, una ragazza da lui conosciuta poco prima in un casinò!

Se la giovane Saalfeld si innamorerà perdutamente fin da subito del bel giovanotto, non potrà però fare a meno di notare che quest’ultimo sembra nascondere qualcosa. Un sospetto che si rivelerà fondato…

Henry è infatti il figlio della perfida dark lady Sophia (Krista Birkner) e nasconderà un terribile segreto, in grado di mettere in pericolo non solo Maxi ma l’intero Fürstenhof!

Tempesta d’amore, casting news: Elias Reichert interpreta Henry Sydow

Il personaggio di Henry Sydow verrà interpretato da Elias Reichert, attore di origine svizzera formatosi poi professionalmente in Germania. Classe 1992, il giovane interprete è già comparso in serie tedesche di grande successo, come “Tatort” e “Soko Köln”.

L’ingresso in scena di Reichert a Tempesta d’amore nei panni del nuovo protagonista Henry avverrà nel corso della puntata 4326, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 22 novembre.

Come già anticipato, Reichert interpreterà il ruolo di protagonista maschile della 21^ stagione di Tempesta d'amore, al fianco di Katharina Scheuba. Non ci resta dunque che attendere le prossime anticipazioni dalla Germania per scoprire di più su questo importantissimo personaggio…