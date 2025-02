La Promessa anticipazioni: Ayala, nuova trappola a Martina! Ecco quale

I telespettatori de La Promessa sono ormai abituati alla cattiveria e ai tranelli portati avanti da Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda). Tuttavia, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, il Conte ne combinerà un’altra delle sue ai danni di Martina de Lujan (Amparo Pinero) che indisporrà più di una persona. Vediamo insieme perché…

La Promessa, news: Curro in soccorso di Martina

Tutto partirà quando, appena ritornato dalla guerra, Curro de la Mata (Xavi Lock) si mobiliterà per andare in gran segreto nel sanatorio e far fuggire Martina da lì. Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, Ayala accuserà infatti la giovane Lujan di averlo avvelenato con la cicuta e costringerà Margarita (Cristina Fernandez) a rinchiudere la figlia in manicomio.

Un ricatto nel quale la stessa Margarita cadrà poiché, in caso contrario, Ayala minaccerà di denunciare Martina alla guardia civile per via del tentato omicidio contro la sua persona. Appreso tutto quanto, Curro crederà fermamente all’innocenza di Martina e riuscirà a farla “evadere” dalla struttura. Un vero e proprio salvataggio che farà da apripista ad uno strano dietrofront da parte di Ayala. Occhio però perché non tutto sarà come sembra…

La Promessa, trame: Curro ammette di avere aiutato Martina a fuggire

Alcuni giorni dopo rispetto alla notizia della fuga di Martina dal sanatorio, che farà preoccupare tantissimo Margarita, Curro confesserà dunque ai suoi parenti che è stato proprio lui ad aiutarla a scappare. Nonostante le tante richieste da parte di Margarita, Curro non vorrà rivelare il luogo in cui Martina si sta nascondendo, almeno finché Ayala non cambierà idea sia riguardo al suo ricovero e sia alla possibilità di denunciarla alle autorità per appurare quanto successo con la cicuta.

Ovviamente, il Conte cercherà di non piegarsi alle volontà di Curro, ribadendo a più riprese che nessuno al suo posto accetterebbe di convivere con la persona che ha tentato di ucciderlo. De La Mata non arretrerà però nemmeno per un secondo, certo del fatto che Martina non potrebbe mai avere fatto del male ad Ayala. Anche se non arriverà a pensare, a differenza di Petra Arcos (Marga Martinez), che il nobile si sia avvelenato da solo soltanto per liberarsi di Martina e sposare il più in fretta possibile Margarita.

La Promessa, spoiler: Ayala consente a Martina di tornare a casa ma…

In ogni caso, la situazione sembrerà sbloccarsi quando, nel corso di una chiacchierata dove saranno presenti anche Alonso (Manuel Regueiro) e Lorenzo (Guillermo Serrano), Ayala dirà a Curro che può far tornare Martina a La Promessa, promettendogli che non la obbligherà né a tornare in manicomio e né a pagare per ciò che ha fatto con un’indagine della guardia civile.

Dato che darà la sua parola, Curro si fiderà di Ayala e andrà a prendere Martina per riportarla a casa. Quando la ragazza riabbraccerà tutti quanti, Ignacio paleserà però le sue vere intenzioni e nel culmine di un litigio porrà una nuova condizione. Quale? Che Martina si rinchiuda per sempre in un convento! Come reagirà la Lujan e, soprattutto, Margarita di fronte all’ennesima malefatta dell’uomo? Seguici su Instagram.