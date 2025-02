Tempesta d’amore: Helene riceve terribili notizie su André. Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Per amore ha stravolto la propria vita, lasciando tutto per trasferirsi dalla parte opposta del pianeta. Purtroppo, però, il suo sacrifico non verrà apprezzato come sperato… Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Helene Richter (Sabine Werner) farà infatti una terribile scoperta su André Konopka (Joachim Lätsch), finendo per guardare quest’ultimo con occhi diversi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene torna dal Sudafrica

Rimasta vedova con due figli di cui occuparsi (di cui uno con un deficit cognitivo), Helene non ha più avuto tempo per l’amore… almeno fino a che non ha conosciuto André! Dopo un inizio non proprio idilliaco, la Richter si è infatti innamorata di Konopka, tanto da decidere di seguirlo a Città del Capo, dove la chef sognava da tempo di trasferirsi per aprirvi un ristorante e vivere vicino al suo unico figlio.

Purtroppo, però, le cose non sono andate come sperato. Nonostante i suoi buoni propositi, Helene non è difatti riuscita ad ambientarsi in Sudafrica, dove non solo non ha trovato un impiego soddisfacente, ma non riusciva a trascorrere nemmeno del tempo di qualità col fidanzato. E così – benché col cuore a pezzi – la donna ha da qualche giorno fatto ritorno al Fürstenhof con l’idea di continuare la sua relazione con André a distanza. Ma funzionerà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene scopre che André la tradisce

Ebbene, come avrete intuito la risposta è “no”! Rendendosi conto che rischia di perdere l’uomo che ama, nei prossimi giorni la Richter deciderà così di licenziarsi dal Fürstenhof e far ritorno a Città del Capo per lottare per la sua relazione. Con sua grande sorpresa, però, André non sembrerà affatto entusiasta di fronte alla proposta della fidanzata, tanto che proverà a dissuadere la donna.

Benché delusa, Helene si convincerà che il suo amato stia solo provando a proteggerla da una nuova delusione. Purtroppo per lei, però, la verità è un’altra! Quando Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané) scopriranno le intenzioni della Richter, riveleranno infatti a quest’ultima ciò che André avrebbe dovuto confessarle ormai da tempo: lo chef la sta tradendo con un’altra donna! E a quel punto Helene vedrà il mondo crollarle addosso…

Sarà dunque questo il triste epilogo della storia d'amore di André e Helene? Per ora vi anticipiamo che per la Richter si tratterà dell'inizio di una nuova fase della sua vita…