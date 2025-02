Tempesta d’amore: Lale e Theo, ecco il primo bacio! | Anticipazioni italiane

Una delle più belle belle storie d’amore degli ultimi anni sta finalmente per sbocciare! Dopo un inizio in salita, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Theo Licht (Lukas Leibe) e Lale Ceylan (Yeliz Simsek) finiranno infatti finalmente per avvicinarsi, arrivando al tanto atteso momento del primo bacio! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: il primo appuntamento di Lale e Theo è un disastro

Benché destinati a diventare una coppia innamoratissima, Lale e Theo non hanno avuto un primo incontro esattamente romantico. Come ricorderete, la Ceylan scambiò infatti il giovane Licht per uno stalker, arrivando ad aggredirlo fisicamente! E le cose non miglioreranno molto col passare del tempo…

Nonostante tra i due ragazzi i rapporti siano attualmente molto migliorati (tanto che i due andranno ad un appuntamento galante), la situazione tornerà infatti a degenerare a causa di un’incomprensione. E a quel punto tra loro sembrerà definitivamente finita… ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Theo e Lale si baciano

Benché abbiano entrambi deciso di mantenere le distanze, Lale e Theo saranno nuovamente costretti a passare del tempo insieme a causa di un corso di pronto soccorso. E sarà proprio durante una simulazione di una respirazione bocca a bocca che l’attrazione tra i due esploderà!

A quel punto Licht farà un passo verso la fitness trainer, dando via ad un definitivo chiarimento tra i due. Sarà dunque in un contesto decisamente più disteso che Lale e Theo parteciperanno come squadra ad un torneo di bocce organizzato dal Fürstenhof. Torneo che, nonostante la competitività della Ceylan, non si concluderà con una vittoria di quest’ultima. E sarà proprio questa sconfitta a far scattare definitivamente la scintilla…

Vedendo la ragazza delusa, Theo proverà infatti a tirare quest’ultima su di morale con un piccolo regalo: un gesto che colpirà dritto al cuore Lale! Sopraffatta dai suoi sentimenti, la fitness trainer bacerà dunque appassionatamente il giovane Licht. E, inutile dirlo, lui non si tirerà indietro…

Sarà questo il primo bacio di una delle coppie di Tempesta d'amore più amate degli ultimi anni! Continuate a seguirci per scoprire cosa ci attende…