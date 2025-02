Tempesta d’amore: Theo salva Greta… e diventa un eroe! | Anticipazioni italiane

Lo abbiamo conosciuto come un giovane timido, impacciato e combinaguai, eppure Theo Licht (Lukas Leibe) è destinato a diventare un eroe! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il simpatico facchino salverà infatti due amatissimi personaggi da una situazione davvero pericolosa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Greta e Noah nei guai

Un incubo senza precedenti sta per travolgere Greta Bergmann (Laura Oswald)! Proprio quando aveva finalmente trovato la felicità sia sul lavoro che nella vita privata, la bella cuoca dovrà affrontare un crudele ricatto da parte di un suo ex fidanzato: Mario Pankratz (Silvester von Hößlin). Ancora follemente innamorato della Bergmann, l’uomo pretenderà infatti che quest’ultima trascorra una notte con lui; in caso contrario, il ristorante del Fürstenhof perderà la sua stella!

Disperata, la ragazza proverà a salvare la situazione tendendo una trappola al suo aguzzino: dopo essersi presentata ad un appuntamento galante, sedurrà Mario portandolo a confessare le proprie intenzioni, mentre registrerà tutto di nascosto col proprio telefono. A quel punto Greta penserà di avere il suo ex in pugno. Peccato solo che Noah (Christopher Jan Busse) farà irruzione nella baita dove si trovano i due, aggredendo Mario e distruggendo involontariamente il cellulare contenente le scottanti prove. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Theo salva Greta

Dal momento che non esiste più alcuna prova contro di lui, Mario non solo non potrà venire accusato, ma passerà al contrattacco, denunciando Greta e Noah rispettivamente per ricatto e aggressione fisica! Disperati, i due innamorati tenteranno in ogni modo di riparare il telefono contenente la registrazione della confessione di Pankratz, ma ogni sforzo sarà inutile. E così, ormai rassegnata, Greta non vedrà altra soluzione se non dare le dimissioni per evitare di trascinare il Fürstenhof in uno scandalo.

Ebbene, sarà proprio quando tutto sembrerà perduto che entrerà in scena Theo! Dopo aver ritrovato casualmente nella spazzatura il cellulare di Greta, il ragazzo – che, come sappiamo, è abilissimo nel riparare apparecchi elettrici – si adopererà per rimetterlo in sesto… e con successo!

Grazie all'intervento di Licht, la Bergmann entrerà dunque in possesso delle preziose prove che la scagioneranno dalle accuse infamanti di Mario. E a quel punto tutti inizieranno a guardare Theo con occhi diversi…