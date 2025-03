La Promessa: “Julia” confessa a Curro la sua vera identità, ecco chi è | Anticipazioni

La misteriosa Julia (Victoria Lago) riserverà una grossa sorpresa nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Nel corso di un infuocato scambio di battute con Curro de la Mata (Xavi Lock), la ragazza rivelerà infatti la sua vera identità, sconvolgendo il barone!

La Promessa, news: Julia arriva nella tenuta

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, Julia si presenterà all’improvviso a La Promessa per restituire un orecchino a Martina (Amparo Piñero), lo stesso che la Lujan ha perso durante una merenda in un’altra tenuta. Anche se non avrà alcun ricordo di Julia, Martina si sentirà subito in dovere di ringraziare la sconosciuta, la quale avrà un mancamento appena si ritroverà di fronte a Curro.

Proprio per tale motivazione, Martina prenderà la decisione di ospitare Julia per una notte. E l’invito diventerà a tempo indeterminato quando l’ultima arrivata le farà presente che non è affatto entusiasta di partire per una vacanza con i suoi genitori e il cognato, che proprio non sopporta. Senza chiedere il consenso agli zii Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro), Martina dirà dunque a Julia che può trattenersi a La Promessa quanto vuole. Parole che la ragazza prenderà alla lettera…

La Promessa, trame: i modi di Julia infastidiscono Curro

Non a caso, proprio per evitare di essere cacciata da un momento all’altro, Julia parlerà ad Alonso della sua passione per la pittura e si offrirà volontaria per restaurare un ritratto della prima e defunta marchesa di Lujan. E, nei ritagli di tempo, sembrerà ossessionata da un unico pensiero: fare in continuazione a Manuel (Arturo Sancho) e Curro delle domande sul periodo che hanno trascorso in guerra.

Tali quesiti, ad un certo punto, finiranno però per infastidire Curro, che se la prenderà in malo modo con l’ospite. Soprattutto perché ignorerà che Julia è arrivata alla tenuta con in mano un foglietto che conteneva il suo nome e quello di Manuel…

Tuttavia, sempre più stranito dai modi dell’ospite, Curro arriverà ad affrontarla per l’ennesima volta. E quello che scoprirà non gli piacerà affatto…

La Promessa, spoiler: ecco chi è veramente “Julia”

Possiamo infatti anticiparvi che, dopo aver perso la pazienza, Julia chiederà a Curro se davvero lui non ricordi di averla già vista da qualche parte. E, dato che De La Mata insisterà nel rispondere no, andrà letteralmente in escandescenze e gli rivelerà la sua vera identità. Ossia che è Matilde, la fidanzata di Paco (Ivan Montes), il militare che ha perso la vita in guerra anche a causa sua.

In quei precisi istanti, Curro ricorderà dunque che, poco prima di morire, Paco gli aveva mostrato una foto della “sua” Matilde, che intendeva sposare una volta ritornato a casa. E comprenderà che la ragazza non gli sta affatto mentendo. Poi il confronto si inasprirà ulteriormente e si tradurrà in un vero e proprio litigio, con Matilde che scoppierà in lacrime e si confiderà successivamente con Martina.

E proprio con la Lujan, Matilde si lascerà sfuggire uno strano particolare: a suo dire, i genitori e il cognato la stanno infatti obbligando a fare di tutto per sposare un uomo che non ama. Si tratta ovviamente del cognato José Juan (Jorge Pobes), il fratello di Paco volontario in guerra (esattamente come Manuel e Curro)… Seguici su Instagram.