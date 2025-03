Tempesta d’amore: Alexandra salva Nicole dalla rovina! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Se è vero che i veri amici si vedono nel momento del bisogno, Nicole Alves (Dionne Wudu) sta per avere una grande sorpresa! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’ex governante del Fürstenhof riceverà infatti un aiuto insperato da colei che considerava essere la sua peggior nemica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra e Nicole in guerra

Il rapporto tra Nicole e Alexandra è uno dei più complessi dell’attuale stagione di Tempesta d’amore. Benché legatissime da anni di collaborazione, le due donne si sono trovati su fronti opposti a causa della gelosia da parte della Schwarzbach nei confronti del rapporto che i suoi figli hanno con la Alves. Un sentimento che ha portato l’imprenditrice a provare a rovinare la vita della sua ex dipendente.

Come sappiamo, la scoperta degli intrighi di Alexandra ha condotto Nicole a chiudere ogni rapporto con quest’ultima e cercare di dimenticare il passato. Un (vano) tentativo di riappacificazione da parte di Eleni (Dorothée Neff) riaprirà però le vecchie ferite, facendo riesplodere la rivalità tra le due donne…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra salva Nicole

Sarà in questa già complessa situazione che Nicole si troverà a vivere un vero e proprio incubo. Nel tentativo di aiutarla ad affrontare con serenità un appuntamento galante con Michael (Erich Altenkopf), Theo (Lukas Leibe) le somministrerà infatti un potente farmaco che porterà la Alves a perdere la testa, arrivando a flirtare apertamente con un completo sconosciuto. Ed il peggio deve ancora arrivare…

Eh sì, perché non solo Michael prenderà comprensibilmente le distanze da Nicole, ma l’uomo con cui quest’ultima ha flirtato sotto effetto delle droghe si rivelerà essere un giornalista scandalistico. Il risultato? Quando l’uomo ritroverà la Alves e vedrà respinte le proprie avances, si vendicherà promettendo di pubblicare un articolo per infamare la reputazione della donna!

Disperata, Nicole si preparerà per il peggio: la sua attività professionale non può infatti sopravvivere ad un nuovo scandalo. A sorpresa, però, in suo aiuto accorrerà la sua peggior nemica!

Quando Alexandra scoprirà le intenzioni del giornalista, minaccerà infatti quest'ultimo di iniziare delle azioni legali se non rinuncerà immediatamente ai suoi loschi propositi. Tra la Schwarzbach e la Alves tornerà dunque la pace? Lo scopriremo molto presto…