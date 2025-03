Tradimento anticipazioni: il matrimonio di Oylum e Behram

Alla fine Behram Dicleli (Aras Aydın) riuscirà nel suo intento. Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, il “pazzoide” imprenditore sposerà Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör). Prima di arrivare al sì non mancheranno però diversi momenti di tensione…

Tradimento, news: Behram rapisce Oylum

La faccenda subirà un’accelerazione repentina nel momento in cui Güzide Özgüder (Vahide Perçin) – attraverso Mualla (Nursel Köse), la madre di Behram – scoprirà che Oylum è incinta. Accantonato lo stupore iniziale, grazie ai consigli del fidato Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), Güzide capirà dunque che deve stare accanto a Oylum, che nel frattempo le confesserà che vuole abortire.

Ascoltate le parole della parente, Güzide prenderà dunque appuntamento in una clinica. Alla fine, Oylum avrà però un ripensamento di coscienza, esattamente come la Özgüder, e deciderà di tenere il bambino, anche se non vorrà avere l’ossessionato Behram nella sua vita. Proprio per questo motivo, in gran segreto, Güzide organizzerà una fuga all’estero per Oylum.

Per evitare che Behram sospetti qualcosa, Oylum fingerà dunque per un po’ di volersi sposare con l’imprenditore e si lancerà in falsi preparativi per il matrimonio. Bugie su bugie che verranno presto scoperte da Behram, che riuscirà poi a rapire Oylum in aeroporto proprio il giorno fissato per la fuga con Güzide.

Tradimento, spoiler: il matrimonio di Behram e Oylum

Di lì a poco, gli eventi precipiteranno fino alla celebrazione del matrimonio: grazie all’amico Ercan, Behram riuscirà a preparare tutta la documentazione necessaria per diventare a tutti gli effetti il marito di Oylum. Anche se la figlia le dirà via telefono che ha scelto di sua iniziativa di fuggire con Behram, Güzide vorrà trovare ad ogni costo il luogo dove l’uomo l’ha portata e, per riuscirci, si avvarrà sia dell’aiuto dell’ex marito Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) e sia di quello della “consuocera” Mualla.

Grazie a tali mosse, Güzide arriverà sul posto proprio mentre Oylum starà per pronunciare il suo sì a Behram, vestita da sposa e alla presenza di diversi testimoni. Visibilmente spaventata dalla presenza di tanti poliziotti, che Tarik e Güzide avranno portato con loro, Oylum si scuserà però con Güzide e le dirà che nessuno la sta costringendo a sposare Behram.

Dopo averla abbracciata, così come farà Tarik, Güzide lascerà dunque la cerimonia, che si concluderà con lo scambio dei voti nuziali che porteranno Behram e Oylum a essere marito e moglie. Alla funzione decideranno invece di trattenersi Mualla e Nazan Tokluca (Meltem Baytok), arrivate lì grazie ad un GPS posizionato nella macchina di Ercan.

Tradimento, trame: perché Oylum ha sposato Behram?

Ma per quale motivo Oylum avrà sposato Behram, nonostante l’ennesimo aiuto di Güzide? In tal senso, c’è da dire che, nei giorni successivi al matrimonio, la Yenersoy darà l’impressione di essere felice al fianco di Dicleli, con il quale partirà addirittura in viaggio di nozze in Thailandia.

Un cambiamento repentino di idee che porterà Oylum a staccarsi anche da Güzide, dato che andrà a vivere in una spaziosissima casa acquistata da Behram. Tuttavia, i telespettatori non potranno fare a meno di notare che Oylum sta solo cercando di assecondare Behram: non a caso, si mostrerà pensierosa ogni volta che leggerà sui siti di gossip le notizie del fidanzamento tra l’ex fidanzato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) e Selin (Burcu Söyler).

Questo particolare non farà altro che aumentare il mistero sulle nozze celebrate con Behram, che comincerà a mostrarsi infastidito dalle uscite che Oylum si concederà con i suoi amici. Anche se, per non darlo a vedere, le regalerà una macchina per facilitarla nei suoi spostamenti… Seguici su Instagram.