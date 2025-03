Tradimento anticipazioni: Oylum va a letto con Behram!

Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) cederà al corteggiamento insistente di Behram Dicleli (Aras Aydın). Tuttavia, anche se andrà a letto con il ristoratore, la ragazza non avrà ancora messo del tutto da parte i suoi sentimenti per Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin)…

Tradimento, news: la relazione tra Tolga e Oylum va in frantumi

Tutto partirà quando Oltan (Cem Bender) farà da scudo con il suo corpo e si prenderà una pallottola in pieno petto al posto del figlio Tolga. Quest’ultimo, grato al padre per avergli salvato la vita, comincerà a riconsiderare la sua volontà di chiudere ogni tipo di rapporto con Oltan per stare al fianco di Oylum e della sua famiglia. Tale senso di colpa verrà notato anche dalla giovane Yenersoy, che farà una scelta discutibile per “costringere” Tolga ad allontanarsi da lei.

Come vi abbiamo accennato nei nostri post precedenti, Oylum bacerà sulle labbra Behram. Appena scoprirà tutto quanto, Tolga andrà su tutte le furie e, dopo aver rotto la relazione con la figlia di Güzide Özgüder (Vahide Perçin), si avvicinerà a Selin (Burcu Söyler), a sua volta delusa dalla relazione avviata da Ozan (Yusuf Çim) con la misteriosa Zeliş (Selin Kahraman).

Tradimento, trame: Tolga e il bacio di troppo a Selin

Una sera, completamente ubriaco, Tolga perderà infatti ogni freno inibitorio con Selin e le darà un bacio sulle labbra. Tutte e due si pentiranno immediatamente di quanto successo e sceglieranno di restare soltanto amici, in primis perché il Kaşifoğlu non nasconderà alla ragazza di essere ancora innamorato di Oylum.

Sentimenti che emergeranno quando Güzide sarà vittima di un attentato – per fortuna senza conseguenze gravi – insieme alla domestica Zeynep (Canan Ürekil). Tolga starà infatti vicino a Oylum nei momenti successivi alla drammatica notizia, ma metterà nuovamente le distanze quando si troverà ad assistere da lontano ad un abbraccio che Behram darà alla Yenersoy. “Smanceria” che Behram farà apposta, dato che si renderà conto della presenza di Kaşifoğlu.

Tradimento, spoiler: Oylum va a letto con Behram

Non a caso, il giorno successivo Tolga sarà ancora turbato dalla visione. E, senza pensare alle conseguenze, farà credere a Oylum di avere cominciato una frequentazione con Selin quando la ragazza lo troverà nei pressi della casa dell’amica. La Yenersoy si sentirà dunque tradita sia dal suo ex e sia dalla sua migliore amica e finirà per cadere tra le braccia di Behram.

Al termine di una cena romantica, organizzata dal ricco ristoratore nei minimi dettagli, Oylum si lascerà andare completamente con Behram ed andrà a letto con lui. Un gesto di impulso con il quale darà il via, di fatto, ad una relazione con Dicleli, come comunicherà a Güzide.

Tutto ciò sarà dunque l'inizio di una complicatissima storyline che non mancherà di riservare diversi colpi di scena. Anche perché Oylum continuerà a provare dei forti sentimenti per Tolga, gli stessi che verranno notati da Behram… disposto a qualsiasi cosa pur di avere la ragazza tutta per sé!