La Promessa: Alonso offre dei soldi a Jana per lasciare Manuel | Anticipazioni

Tutto si può comprare a La Promessa, tranne l’amore che Jana Exposito (Jana Garces) sente per Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho). È ciò che imparerà il marchese Alonso (Manuel Regueiro) nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela quando farà una vantaggiosa offerta economica alla domestica affinché lasci il figlio. Entriamo dunque nel dettaglio della storyline per capire che cosa effettivamente succederà…

La Promessa, news: Jana e Manuel escono allo scoperto!

Jana e Manuel decideranno di uscire allo scoperto nel momento in cui, con l’aiuto di Petra Arcos (Marga Martinez), Cruz Ezquerdo (Eva Martin) manderà a monte le loro nozze segrete. A quel punto, deciso a lottare per stare al fianco della donna che ama, Manuel comunicherà a tutti i familiari nel corso di una cena che intende sposare la Exposito, anche se ciò significa dover rinunciare al suo ruolo di erede del marchesato di Lujan.

Le intenzioni di Manuel ovviamente indisporranno Alonso, il quale dirà a Curro (Xavi Lock) che si aspetta che il figlio rinunci all’amore per rispetto al suo ruolo di futuro marchese di Lujan, proprio come lui ha fatto in passato con Dolores (Anai Gonzalez). Rinuncia che però Manuel non vorrà fare, costi quel che costi…

La Promessa, trame: Manuel sotto arresto!

Una situazione controversa che si complicherà ancora di più quando Manuel verrà arrestato dal sergente Burdina (Fran Cantos) con l’accusa di avere assassinato Gregorio Castillo (Bruno Lastra), il pericoloso marito di Pia Adarre (Maria Castro). Nel corso di un colloquio in carcere, Manuel chiederà a Cruz e Alonso di poter vedere Jana perché ha bisogno anche della sua vicinanza per dimostrare che è innocente.

I marchesi sembreranno acconsentire al desiderio di Manuel, tant’è che gli prometteranno di muoversi con discrezione affinché Jana possa andarlo a trovare. Tuttavia, una volta che torneranno a La Promessa, Cruz e Alonso si comporteranno nella maniera opposta e la Ezquerdo farà presente al marito che devono approfittare dall’arresto di Manuel se vogliono che la Exposito non rappresenti più un problema. Insomma, la dark lady dirà ad Alonso di fare qualcosa per allontanare la ragazza dalla tenuta prima che Manuel venga scagionato…

La Promessa, spoiler: Alonso offre dei soldi a Jana per lasciare Manuel

“Consiglio” che Alonso prenderà alla lettera. Possiamo anticiparvi che, in seguito allo scambio di opinioni con Cruz, Alonso offrirà dei soldi a Jana per lasciare La Promessa e allontanarsi per sempre da Manuel. Neanche a dirlo, la Exposito rigetterà offesa l’offerta, con Alonso che rimarcherà ancora una volta che non accetterà mai la sua relazione con il figlio.

Inconsapevole di tutto ciò che starà accadendo, Manuel continuerà dunque ad aspettare invano la visita di Jana in carcere. Tutto ciò mentre la Exposito si troverà ad affrontare un’altra situazione scomoda: Jana troverà nella sua stanza una borsa piena zeppa di denaro e capirà subito che a lasciargliela è stata Cruz. L’iniziativa creerà i presupposti per uno scontro accesissimo tra la “suocera” e la “nuora”… Seguici su Instagram.