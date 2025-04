La Promessa anticipazioni: la madre di Santos è davvero morta?

Un nuovo mistero sta per prendersi la scena nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Tra qualche settimana, i telespettatori sentiranno infatti parlare della moglie di Ricardo Pellicer (Carlos de Austria), madre del giovane Santos (Manu Imizcoz). E tutto ciò farà da preludio ad una controversa storyline…

La Promessa, news: Santos e il ricordo della madre

Come abbiamo avuto occasione di accennarvi nei nostri precedenti post, Petra Arcos (Marga Martinez) approfitterà del rapporto di confidenza che si è creato con Santos per rivolgergli delle domande sul passato di Ricardo, il maggiordomo che proprio non riesce a farsi piacere.

A quel punto, tra una confessione e l’altra, Petra domanderà direttamente a Santos che fine abbia fatto sua madre. Visibilmente triste, il Pellicer Junior asserirà dunque di non avere molti ricordi della donna, visto che è morta di tubercolosi quando era appena un bambino (ragione per la quale ha avuto come unica figura di riferimento Ricardo).

La Promessa, trame: la delusione di Ricardo

Inconsapevole del gioco che Petra starà portando avanti per avvicinarsi pian piano a Santos a suo discapito, Ricardo si troverà inoltre a vivere un momento di crisi nella sua amicizia con Romulo Baeza (Joaquin Climent). Pellicer se la prenderà infatti con il collega quando scoprirà che Pia Adarre (Maria Castro) è ancora viva e ha inscenato la sua morte solo per evitare rappresaglie dal marito Bruno Castillo (Bruno Lastra), ormai passato a miglior vita.

Certo che gli sia stata negata la verità perché Pia non si fidava di lui, nonostante un bacio scambiato pochi giorni prima della morte inscenata, Ricardo si sentirà tradito anche dallo stesso Romulo. Non a caso, Pellicer farà fatica a perdonare il “superiore” per l’omissione della quale si è macchiato, cosa che renderà difficile un successivo dialogo su Santos che Romulo cercherà di intraprendere con Ricardo…

La Promessa, spoiler: la madre di Santos è ancora viva?

Eh sì: durante uno scambio di battute piuttosto concitato, Romulo ammonirà Ricardo. Nello specifico, Baeza farà presente al collega che deve raccontare a Santos la verità sulla morte della madre prima che sia troppo tardi. Dialogo che verrà origliato di nascosto proprio da Santos, il quale andrà subito a parlare della questione con Petra.

Ma quale sarà mai questo segreto che Ricardo sta ormai mantenendo da anni? La moglie non sarà morta di tubercolosi? Oppure, analogamente a quanto accaduto a Pia, la donna non è nemmeno deceduta? Un’ipotesi che spiegherebbe anche perché Ricardo se l’è presa così tanto per la messinscena portata avanti dalla Adarre, qualora dovesse essere confermata… Seguici su Instagram.