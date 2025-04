La Promessa: Ricardo fa una scoperta shock, ecco quale | Anticipazioni

Scoperta shock in arrivo per Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Il maggiordomo apprenderà infatti nel peggiore dei modi che la sua “amata” Pia Adarre (Maria Castro) è ancora viva e si sentirà fortemente preso in giro, in primis dall’amico Romulo Baeza (Joaquin Climent)…

La Promessa, news: la morte di Gregorio

La storyline partirà nel momento in cui Gregorio Castillo (Bruno Lastro) verrà ritrovato senza vita dagli uomini del sergente Burdina (Fran Cantos). A quel punto, dato che il funzionario di Stato vorrà scoprire ad ogni costo chi sia il colpevole, Romulo si troverà a rivedere i suoi piani e rivelerà a Burdina che Pia in realtà è ancora viva (e che ha semplicemente inscenato la sua morte per sfuggire allo stesso Gregorio).

Tuttavia, Burdina non sembrerà concentrare i suoi sospetti su Pia, che vorrà comunque incontrare. Col trascorrere dei giorni, il Sergente scarterà infatti del tutto l’idea che la Adarre abbia fatto del male al marito, considerando che ha davvero fatto di tutto, persino fingersi morta per otto mesi, pur di non incontrarlo. E così il Sergente finirà per procedere con un arresto “eccellente”…

La Promessa, trame: Burdina arresta Manuel

Eh sì: come abbiamo avuto modo di raccontarvi, alla fine Burdina farà arrestare Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho). Il marchesino sarà infatti l’ultima persona che ha visto Gregorio quando era ancora vivo. E, come se non bastasse, Manuel aveva inviato a Castillo due lettere per organizzare un incontro con lui. Tutte circostanze che, a detta di Burdina, trasformeranno il giovane Lujan nel possibile assassino.

Nonostante le rimostranze di Alonso (Manuel Regueiro) e di Cruz (Eva Martin), Burdina andrà dunque fino in fondo per la sua strada, con Manuel che continuerà a dichiararsi innocente. Risvolti che Romulo seguirà passo dopo passo, anche per rendere partecipe Pia degli eventuali sviluppi. E così, gli strani spostamenti di Romulo insospettiranno Ricardo, che ad un certo punto deciderà di seguire l’amico…

La Promessa, spoiler: Ricardo scopre che Pia è ancora viva e…

Grazie al pedinamento portato avanti, Ricardo resterà attonito quando si troverà Pia davanti viva e vegeta. Dopo aver ascoltato il racconto della Adarre e di Romulo, che stavolta sceglieranno di essere sinceri con lui, Pellicer non riuscirà però a mettere da parte il suo forte stato di shock e scapperà via in lacrime.

Col trascorrere delle ore, soprattutto quando Romulo deciderà di rivelare a tutti i membri della servitù che Pia è ancora viva ed ha inscenato tutto quanto, Ricardo si sentirà fortemente preso in giro e non potrà fare a meno di scontrarsi con Romulo.

Ricardo sottolineerà infatti a Romulo che si è confidato con lui per settimane circa il dolore provato per la morte di Pia e non arretrerà sulla sua posizione nemmeno quando il confidente gli dirà che l’ha fatto soltanto per proteggere la donna.

Da un lato Ricardo preciserà infatti che avrebbe mantenuto il segreto perché era innamorato di Pia e non l'avrebbe mai messa in pericolo. Dall'altro il silenzio di Romulo farà erroneamente capire a Pellicer che, in fondo, il maggiordomo più anziano non si è fidato di lui. Due punti di vista inconciliabili che rischieranno di mettere fortemente in crisi l'amicizia tra Ricardo e Romulo…