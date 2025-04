Tempesta d’amore: Ana bacia Philipp! E lui… | Anticipazioni italiane

Il primo attesissimo bacio sta per arrivare! Nonostante un inizio non proprio promettente, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due protagonisti Philipp Brandes (Robin Schick) e Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) si avvicineranno infatti inaspettatamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Philipp si redime di fronte ad Ana

Innamoratasi di Philipp da ragazzina, Ana è stata nuovamente sopraffatta dai propri sentimenti quando il destino l’ha portata a rincontrare il giovane Brandes al Fürstenhof. Le sue speranze in un happy end col suo amato sono però state smorzate sul nascere…

Come sappiamo, infatti, non solo Philipp ha detto chiaramente ad Ana di vedere in lei solo una cara amica, ma poco dopo la ragazza ha scoperto un lato di Brandes tutt’altro che positivo, tanto da decidere di prendere le distanze. Proprio allora, però, lui la sorprenderà!

Colpito dai rimproveri dell’amica per il suo comportamento, Philipp dimostrerà infatti un profondo pentimento, tanto da arrivare a scusarsi pubblicamente. E non è finita qui! Poco dopo il ragazzo sarà infatti protagonista di un gesto apparentemente molto altruista nei confronti di Vincent (Martin Walde)…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ana bacia Philipp

Inutile dire che il repentino cambiamento del giovane Brandes colpirà positivamente tutti al Fürstenhof… Vincent incluso! Nonostante la sua antipatia nei confronti del “rivale” in amore, il veterinario deciderà dunque di concedere a quest’ultimo una chance, arrivando a offrirgli una stanza nel suo appartamento. Un gesto di cui si pentirà amaramente…

Sarà infatti proprio durante il trasloco di Philipp che Ana prenderà il coraggio a due mani e sorprenderà quest’ultimo con un bacio appassionato, proprio davanti agli occhi del povero Vincent! Tra la Alves e Brandes sarà dunque scoppiato l’amore? E il ragazzo sarà davvero cambiato?

Ebbene, la risposta è “no” (o meglio, “non ancora”)! L’apparente generosità di Philipp nei confronti di Vincent fa infatti parte di una strategia del cinico giovanotto per avvicinarsi al veterinario e scoprirne i segreti. E neanche per Ana le cose andranno molto meglio… Seguici su Instagram.