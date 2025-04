Tempesta d’amore: Ana e Wilma, l’incontro che cambierà la vita di entrambe! | Anticipazioni italiane

Uno dei momenti più importanti della ventesima stagione di Tempesta d’amore sta per andare in onda! Nelle prossime puntate italiane della soap assisteremo infatti al fatidico incontro tra la protagonista Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e la donna destinata a cambiarle la vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ana in difficoltà economica

Con Leander (Marcel Zuschlag) ed Eleni (Dorothée Neff) ormai felicemente sposati e stabilitisi in Tanzania, l’attenzione è ormai da qualche giorno tutta per la nuova protagonista femminile della soap: Ana Alves, la giovane e bella figlia di Nicole (Dionne Wudu).

Benché cresciuta in un contesto economico difficile, grazie ai sacrifici della madre la ragazza ha avuto l’opportunità di studiare ingegneria in una prestigiosa università. Peccato solo che il desiderio di salvare la vita al suo amato cavallo Apollo l’abbia portata a decidere di interrompere gli studi ed iniziare a lavorare come cameriera ai piani al Fürstenhof. Una scelta che – come sappiamo – ha incrinato i rapporti tra Ana e Nicole.

Come se non bastasse, nei prossimi giorni la giovane Alves scoprirà che Apollo avrebbe bisogno di un intervento chirurgico molto costoso. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ana si lega a Wilma

Combattuta su cosa fare per aiutare il suo amato cavallo e, al contempo, non compromettere il proprio futuro, la ragazza proverà a distrarsi con un’escursione nel bosco in compagnia del suo amico a quattro zampe. E sarà proprio allora che si imbatterà in un’anziana signora completamente disorientata…

Inutile dire che Ana non esiterà a correre in soccorso della sconosciuta, con cui si creerà immediatamente una bellissima intesa. Un rapporto che si rafforzerà ulteriormente quando le due donne si presenteranno: non solo vivono entrambe a Bichlheim, ma sono anche legate dalla comune conoscenza di Philipp (Robin Schick)!

Scopriremo infatti che l'anziana signora aiutata da Ana altri non è che la baronessa Wilma von Zweigen, la ricchissima prozia del giovane Brandes! Il risultato? Mentre verso il pronipote proverà solo disprezzo, Wilma si affezionerà immediatamente Ana, decidendo di prendere quest'ultima sotto la propria ala protettiva. E sarà proprio questo legame di fiducia a cambiare per sempre la vita della bella protagonista…