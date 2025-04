The Family: Cihan e il controverso rapporto con Serap | Anticipazioni

A furia di giocare con il fuoco, prima o poi si finisce per scottarsi. È questa la dinamica che si innescherà tra Cihan Soykan (Nejat İşler) e Serap Koruzade (Selin Şekerci) nel corso delle prossime puntate di The Family. Alleati, ma al tempo stesso nemici, i due svilupperanno una pericolosa attrazione che rischierà di mandare a monte i loro piani…

The Family, news: Ilyas vuole che Serap si sbarazzi di Cihan

La trama comincerà a complicarsi in seguito all’omicidio di Tolga Sayıcı (Mert Denizmen), compiuto dallo stesso Cihan. Come sapete, per il crimine finirà in carcere l’innocente Leyla Soykan (Canan Ergüder). A quel punto, nonostante i rapporti tesi con Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) e Hülya (Nur Sürer), che per tutta la vita ha creduto fossero la madre e la sorella, Cihan non potrà fare a meno di dispiacersi per la “sorella” Leyla e i “nipotini” Kaya e Zeynep.

La spinosa situazione si complicherà ancora di più quando, d0po aver fatto sapere a tutti di essere ancora vivo, İlyas Koruzade (Musa Uzunlar) entrerà in possesso di alcuni scatti fotografici tra Cihan e lo “zio” İbrahim (Levent Ülgen). A quel punto, credendo che l’uomo stia facendo il doppio gioco, İlyas ordinerà a Serap di uccidere Cihan…

The Family, spoiler: Serap tenta di avvelenare Cihan ma…

Nonostante la sua professione di avvocato, portata avanti anche per coprire gli affari mafiosi della famiglia, Serap si appresterà suo malgrado a compiere l’ordine datole dal padre. Per questo, una sera si presenterà a casa di Cihan e cercherà di ucciderlo mettendogli del veleno in un bicchiere di vino. Scaltro, Soykan intercetterà subito il proposito della donna e gli svelerà che, in realtà, sta ricattando lo “zio” Ibrahim, visto che è entrato in possesso di alcune sue foto sulla scena del delitto di Tolga.

Serap si fiderà dunque della parole di Cihan e butterà a terra il bicchiere di vino che stava per fargli bere. Tuttavia, l’alleanza tra Soykan e Koruzade rischierà di andare in malora anche per un altro motivo, che avrà al centro della disputa Leyla…

The Family, trame: Cihan e Serap si baciano ma…

Quando Aslan riuscirà a scagionarla, obbligando un innocente a prendersi la colpa per l’omicidio di Tolga, Leyla non potrà comunque uscire di prigione perché, in cambio di un ingente bottino offertole da Hülya, una detenuta si pugnalerà nel basso ventre per far ricadere la colpa su di lei.

Da un lato Aslan si farà prendere dalla rabbia e incendierà la casa di famiglia appena scoprirà quello che la madre ha fatto. Dall’altro, nel momento in cui le condizioni della detenuta peggioreranno (tanto da rischiare di morire e far condannare Leyla all’ergastolo), Cihan scoprirà da Aslan che anche Serap ha avuto un ruolo nella questione. In che modo? Molto semplice: ha pagato la carcerata affinché si facesse molto più male rispetto a quanto le aveva detto di fare Hülya.

Non a caso, quando Aslan pagherà un medico che riuscirà a salvare la vita della donna, Serap tenterà di introdursi in ospedale per somministrare via flebo un veleno alla detenuta per metterla per sempre a tacere. Mossa che verrà bloccata da Cihan, che a quel punto giocherà a carte scoperte con Serap. Ma il confronto, inaspettatamente, si concluderà con un bacio tra i due… Fin dove porterà questo avvicinamento? Seguici su Instagram.