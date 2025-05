La Promessa: Ayala ricatterà Lorenzo, ecco perché | Anticipazioni

Chi di ricatto ferisce, di ricatto perisce. Dopo aver messo sotto scacco la duchessa Maria de Carril y de la Vera (Rocio Munoz), Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) dovrà cercare di arginare una nuova minaccia rappresentata dal conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda). Una svolta che si verificherà nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa…

La Promessa, news: Lorenzo e il ricatto alla Duchessa

Come abbiamo avuto modo di accennarvi nei nostri precedenti post, Lorenzo scoprirà che la “domestica” Vera Gonzalez (Angela Echaniz) è la figlia della duchessa de Carril y de la Vera, motivo per il quale deciderà di utilizzare l’informazione a proprio vantaggio. Nel bel mezzo di uno scontro piuttosto acceso, De la Mata farà presente alla duchessa di essere disposto a svelare la vera identità di Vera, qualora non dovesse aiutarlo con un misterioso affare.

Dato che non vorrà esporre la figlia ad un pericolo, la nobildonna sembrerà cedere al ricatto di Lorenzo, che nel frattempo dovrà guardarsi le spalle anche da Ayala. Quest’ultimo non vorrà infatti lasciare La Promessa, nonostante la partenza in Canada dell’ormai ex fidanzata Margarita (Cristina Fernadez), e non esiterà ad utilizzare qualsiasi tipo di mezzo pur di non andare via.

La Promessa, trame: Ayala messo alla porta da Alonso!

Messo alla porta da Alonso de Lujan (Manuel Regueiro), che gli dirà a chiare lettere che tutti quanti lo avevano accettato soltanto in quanto promesso sposo di Margarita, Ayala dovrà arrabattarsi per continuare a restare a sbafo a La Promessa, ma non avrà alcun alleato al suo fianco.

Da un lato Petra Arcos (Marga Martinez) gli ribadirà in continuazione che non vede l’ora di vedere la sua cacciata dalla tenuta, visto che ha utilizzato il nome del figlio Feliciano (Marcos Orengo) soltanto per imbrogliarla e tentare di entrare in possesso del 25% de La Promessa; dall’altro nemmeno Cruz Ezquerdo (Eva Martin) vorrà più avere a che fare con Ignacio, il quale a quel punto cercherà di garantirsi l’appoggio di Lorenzo utilizzando le maniere forti…

La Promessa, spoiler: Ignacio ricatta Lorenzo

Possiamo infatti anticiparvi che Ayala scoprirà che Eugenia, la moglie di Lorenzo, non soffre di alcun male, né fisico e né mentale, ma che tutto ciò le viene procurato da una cura che i medici le somministrano per ordine dello stesso capitano. Ignacio renderà quindi partecipe De la Mata della sua scoperta e minaccerà di rivelare tutto quanto a Cruz qualora non dovesse aiutarlo a restare.

Come se non bastasse, il Conte farà presente a Lorenzo che è a conoscenza di alcuni soldi dell’esercito che si è intascato di nascosto e, pure in questo caso, dirà di essere pronto a denunciarlo alle Autorità. Due informazioni decisamente pericolose per Lorenzo, che si prenderà del tempo per riflettere meglio sul da farsi (in primis perché non avrà davvero idea di come aiutare Ayala).

In tal senso, vi consigliamo dunque di fare attenzione ai prossimi sviluppi di questa storyline, soprattutto perché il dialogo tra Ignacio e Lorenzo è ritornato in auge nelle recenti puntate spagnole della telenovela…