The Family: Hülya chiede perdono a Cihan | Anticipazioni

Tutti i conflitti interni tra i Soykan giungeranno a conclusione nel corso delle puntate finali di The Family. Non a caso, Hülya Soykan (Nur Sürer) chiederà perdono al figlio “adottivo” Cihan (Nejat İşler) con un gesto concreto…

The Family, news: le morti di Serap e Ilyas

La storyline arriverà ad un vero e proprio punto di svolta quando Serap Koruzade (Selin Şekerci) si ucciderà di fronte a tutti i Soykan dopo aver svelato di essere stata violentata dal patriarca Yusuf circa sedici anni prima. Distrutto dal dolore per la morte della moglie, che sentirà di non essere riuscito a proteggere, Cihan si schiererà dunque nuovamente dalla parte del “fratello” Aslan (Kivanc Tatlitug) quando il suocero İlyas Koruzade (Musa Uzunlar) organizzerà nella notte di Capodanno un attentato per uccidere tutti i Soykan.

Da un lato a rischiare di morire sarà Devin Akın (Serenay Sarıkaya), che verrà raggiunta da un proiettile che le procurerà un’embolia al polmone e metterà in serio pericolo la sua gravidanza. Dall’altro, Cihan sarà al fianco di Aslan quando ucciderà Ilyas con l’aiuto di Bedri (Alper Çankaya).

The Family, trame: la nuova Hülya

Dati gli ultimi accadimenti, Hülya sentirà dunque che è arrivato il momento per lei di cambiare completamente vita. Oltre a rappacificarsi con Nedret (Ayda Aksel) e a comunicare a Devin e Aslan che non rappresenterà più un problema nel loro matrimonio, la matriarca dei Soykan si affrancherà anche dal nome del marito Yusuf.

Infatti Hülya accuserà Yusuf di aver violentato Serap nel corso di una conferenza stampa della sua associazione benefica. Discorso che concluderà asserendo che, da quel giorno in avanti, non vuole essere più associata in alcun modo allo stesso Yusuf. Un vero e proprio cambiamento da parte di Hülya che coinvolgerà anche Cihan, accecato dalla rabbia nei suoi confronti per il modo in cui ha cercato di nascondere l’omicidio dei suoi veri genitori compiuto da Yusuf.

The Family, spoiler: Hülya chiede perdono a Cihan

Come segno concreto e tangibile del suo cambiamento, Hülya non si limiterà a chiedere perdono a Cihan. La donna farà presente all’uomo che intende far costruire un centro contro la violenza sulle donne nello stesso terreno dove sorgeva la villa dei Soykan bruciata da Aslan. E, come se non bastasse, Hülya dirà a Cihan che quel centro prenderà il nome della defunta Serap.

Neanche a dirlo, tale pensiero farà piacere a Cihan, anche se comunque continuerà a mostrarsi un po' distaccato da Hülya. Una diffidenza che la Soykan accetterà, anche se specificherà a Cihan che può sempre bussare alla sua porta, dato che continuerà a considerarlo come un figlio. Ma i due avranno davvero il tempo necessario per recuperare il loro rapporto? Occhio perché un'ultima tragedia attende i Soykan…