Larissa si innamora di Kilian a Tempesta d’amore: doppio triangolo nella 22^ stagione ! | Anticipazioni tedesche

Trame tedesche Tempesta d’amore, stagione 22: due triangoli sentimentali!

Sembra essere davvero intricata la trama centrale della 22^ stagione di Tempesta d’amore! Un’annata che sembra destinata ad essere incentrata su non uno bensì due triangoli sentimentali. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Kilian si innamora di Fanny ma sposa Larissa

Annunciata da poche settimane, la 22^ stagione di Tempesta d’amore sarà veramente esplosiva! Come anticipato, al centro della scena troveremo due personaggi molto diversi tra loro: la timida giardiniera Fanny Schätzl (Johanna Graen) ed il brillante chef Kilian Rudloff (Anthony Paul).

Innamoratisi contro ogni previsione, i due protagonisti si ritroveranno fin da subito a fare i conti con una situazione a dir poco scomoda: benché innamorato di Fanny, Kilian sarà costretto a sposare un’altra donna con un matrimonio di facciata!

Come vi abbiamo ampiamente spoilerato, la donna in questione è Larissa Mahnke (Vivien Wulf), la promessa sposa del fratello di Kilian, Yannik Rudloff (Jo Weil). Costretta a sposarsi entro poche settimane per via di un vincolo sulla sua eredità, Larissa sperava di poter convolare a nozze con l’uomo che ama. Quando però Yannik non riuscirà ad ottenere in tempo il divorzio dall’ex moglie, Kilian si offrirà come “sostituto”. Peccato solo che la soluzione sarà tutt’altro che semplice…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Larissa si innamora di Kilian

Come prevedibile, il matrimonio (seppur solo pro forma) di Larissa e Kilian non sarà apprezzato né da Fanny né da Yannik. Se la prima prenderà le distanze dal suo amato, il secondo (seppur grato al fratello per l’aiuto) soffrirà per la distanza forzata dalla donna che ama. E le cose sono destinate a complicarsi ulteriormente…

Inizialmente Larissa si dimostrerà infatti determinata a far funzionare le cose, vedendo di nascosto Yannik e permettendo a Kilian di fare altrettanto con Fanny. La situazione, però, si farà presto insostenibile!

Dopo essere stata sorpresa insieme a Yannik, rischiando così di perdere tutto, Larissa pretenderà infatti che il suo “matrimonio” con Kilian appaia più autentico, lasciandosi dunque andare con quest’ultimo ad effusioni molto convincenti. E non è finita qui!

Mentre Fanny resterà sconvolta da un bacio appassionato tra il suo amato e Larissa, quest’ultima inizierà pian piano a vedere in Kilian molto più che un semplice marito di facciata… finendo per innamorarsi!

Sarà questo l'inizio di un appassionante doppio triangolo in cui sentimenti, lealtà fraterna e interessi economici si intrecceranno pericolosamente…