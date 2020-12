LIAM SPENCER / Beautiful

Nelle puntate che negli Stati Uniti accompagneranno Beautiful nel 2021, Brooke Forrester si farà protagonista di un gesto di pace, rivolgendo un invito a Thomas Forrester. Stando agli spoiler, la Logan non ha del tutto abbandonato i timori che il figliastro possa manifestare nuovi comportamenti ossessivi nei confronti della figlia Hope Spencer, tuttavia la stessa Brooke inviterà il ragazzo – reduce dall’ospedale – a passare la convalescenza sotto il suo tetto.

Thomas, dunque, tornerà a vivere con la matrigna e Ridge, ma la sua stretta vicinanza a Hope finirà per essere di nuovo un problema? Ricordiamo che nelle puntate americane il recente trauma cranico ha portato Thomas ad essere vittima di allucinazioni, contro le quali ha però combattuto, riuscendo a non cedere ai suoi più oscuri impulsi nei confronti di Hope.

Sta di fatto però che il problema medico spiega soltanto gli ultimi comportamenti instabili del ragazzo, ma non le precedenti fasi ossessive (dalle quali comunque lui giura e dimostra di essersi redento e ripreso). La sua famiglia avrà ragione, stavolta, ad accordargli nuova fiducia? E Thomas e Hope finiranno per avvicinarsi sempre di più adesso? A non essere contento della nuova sistemazione abitativa del rivale sarà Liam, che, oppresso dal senso di colpa nei confronti della moglie per averla tradita, è descritto intento con Steffy a fare la cosa giusta… Ma i due si tireranno indietro da una confessione?

Quel che è certo è che, in America, la trama principale del nuovo anno resterà il segreto di Liam e Steffy, che rischia di avere “pericolose” ripercussioni sulle loro famiglie. Le trame, infatti, recitano:

L’arco narrativo è così profondo che si estenderà attraverso tutto l’anno, avendo conseguenze per i Forrester, i Logan e soprattutto gli Spencer.

La situazione, dunque, resterà precaria. Quando la bomba esploderà, Ridge e Brooke riusciranno stavolta a tenere saldo il loro matrimonio, navigando tra le eventuali tensioni che scorreranno tra i loro figli? Senza contare che c’è stato anche un altro fattore che ha tramato per tenerli separati: Quinn Forrester!

La designer è stata perdonata da Eric, il quale ha però reso evidente come qualsiasi tentativo di sabotare o colpire Brooke sia da parte sua inaccettabile. Le anticipazioni indicano che si dovrà aspettare per vedere se Quinn abbia effettivamente imparato la lezione! I malumori tra le due donne, infatti, non sembrano essere passati e infatti, nell’episodio natalizio andato in onda negli USA, Brooke ha sorpreso Eric con un regalo inaspettato: un ritratto restaurato di Stephanie.

Consapevole che la cosa avrebbe potuto infastidire Quinn (assente con una scusa dalle scene mostrate, in modo da rispettare le misure anti-Covid e non affollare il set con troppi attori), lo stilista ha acconsentito alla sostituzione del ritratto della moglie solo per quella serata. La Fuller potrà davvero accettare la presenza dell’autorità di Brooke nella sua casa?

