Oltre ad Huma (Ipek Tenolcay), l’editore Yigit (Utku Ates) potrebbe presto trovare un nuovo alleato per tentare di conquistare Sanem Aydin (Demet Ozdemir), la donna di cui è ossessionato. Nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, l’uomo intratterrà infatti un legame d’amicizia con il tuttofare Bulut Cevher (Ahmet Olgun Sunaer) che, ad un certo punto, gli consiglierà di farsi avanti con la scrittrice prima che sia troppo tardi.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Yigit infastidito dal ritorno di Can

Le anticipazioni indicano che la storyline prenderà il via quando Can Divit (Can Yaman) ritornerà improvvisamente a Istanbul dopo un anno di assenza. Se ci avete letto in precedenza, sapete già che l’ex pubblicitario farà di tutto per dimostrare che è stato proprio Yigit ad incendiare il manoscritto di Sanem dodici mesi prima. Un evento che ha portato alla rovina la sua bella storia d’amore con la Aydin…

In poche parole, Can lascerà credere all’editore di essere entrato in possesso dei filmati della videosorveglianza di quel giorno, cosa che porterà Yigit a bruciare la capanna dove il Divit si sarà trasferito, nella speranza di cancellare tutte le prove del suo gesto. Da un lato Yigit potrà così continuare a contare sulla complicità di Huma, dall’altro gli eventi cominceranno a complicarsi grazie all’intervento di Aziz (Ahmet Somers), il padre di Can…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Aziz fa in modo che Can e Sanem lavorino insieme

Eh sì: già felice per essersi ricongiunto con l’ex fiamma Mihriban (Sevinc Erbulak), il romantico Aziz vorrà fare il possibile per dare a Can e Sanem una nuova possibilità per stare insieme e farà sì che i due collaborino per la nuova campagna pubblicitaria che rilancerà la Fikri Harika (ormai fallita) sul mercato.

Tra servizi fotografici ed imprevisti vari, Yigit non potrà così fare a meno di notare che Sanem subisce ancora il fascino di Can e, ovviamente, andrà su tutte le furie al pensiero di stare per perdere la donna su cui ha messo gli occhi da più di un anno. A notare il suo nervosismo sarà Bulut, che deciderà di dargli un consiglio…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Bulut consiglia a Yigit di farsi avanti con Sanem

Mostrando un atteggiamento amichevole, Bulut farà presente a Yigit che ormai è da diverso tempo che “corre dietro” a Sanem senza mai dichiararsi e lo spingerà a muovere il primo passo prima che sia troppo tardi e lei si accorga magari di quanto Can sia ancora importante nella sua vita. Il tuttofare spingerà dunque Yigit ad avere un po’ più di fiducia in se stesso, visto che non è affatto detto che Sanem decida di rifiutarlo!

Ad ogni modo, in attesa di capire come deciderà di comportarsi l'editore, vi consigliamo di fare attenzione a Bulut, dato che non è affatto detto che resti per sempre dalla parte di Yigit…

