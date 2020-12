Merve Cakir interpreta Shirin, Tempesta d'amore © Erkan Cakir

Sono passati pochi giorni dal comunicato ufficiale sulla sedicesima stagione di Tempesta d’amore, ma ci sono già novità in arrivo. Dopo l’ingresso in scena dei due protagonisti e di un nuovo antagonista, è stato infatti annunciato un ulteriore personaggio che sembra destinato a portare non poco scompiglio in quel del Fürstenhof… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Maja viene tradita da Shirin

Per una stagione che si conclude, un’altra è pronta a partire. Dopo il romantico matrimonio di Franzi (Léa Wegmann) e Tim (Florian Frowein) – che lasceranno il Fürstenhof alla volta dell’Inghilterra – il testimone passerà ad una nuova coppia di protagonisti: Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber).

Se quest’ultimo verrà assunto dall’hotel come nuova guardia forestale, Maja arriverà a Bichlheim per tutt’altro motivo: cercherà la consolazione della madre adottiva Selina (Katja Rosin), nel frattempo diventata la nuova compagna di Christoph (Dieter Bach), dopo che il suo matrimonio è saltato all’ultimo momento.

La povera ragazza scoprirà infatti proprio il giorno delle nozze che il futuro marito la tradisce con niente altri che la sua migliore amica: Shirin Ceylan. E così, delusa e umiliata, farà saltare tutto e fuggirà al Fürstenhof per rifarsi una vita. Il suo passato, però, la seguirà…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Shirin vuole riconquistare la fiducia di Maja

Nel corso della puntata puntata 3453 (presumibilmente in onda in Germania il prossimo 15 febbraio) al Fürstenhof comparirà infatti proprio Shirin e ben presto sarà chiaro che la ragazza è arrivata all’hotel a cinque stelle con un solo obiettivo: riconquistare la fiducia della sua migliore amica!

Inutile dire che Maja non ne vorrà sapere di perdonare una persona che ha avuto il coraggio di avere una relazione clandestina con il suo futuro marito. La Ceylan, però, non si arrenderà tanto facilmente…

Come se non bastasse, l’arrivo improvviso di Shirin avverrà in un momento decisamente complicato per Maja: dopo aver finalmente ritrovato l’amore grazie a Florian, la bella protagonista rischierà infatti di perdere tutto a causa di un crudele ricatto. E a quel punto Shirin vedrà un’opportunità per riscattarsi agli occhi della sua ex migliore amica. Ci riuscirà?

Tempesta d’amore, casting news: Merve Cakir interpreta Shirin Ceylan

Il personaggio di Shirin Ceylan verrà interpretato da Merve Cakir, giovanissima attrice originaria di Amburgo con radici turche. Appena ventiseienne, la bella interprete tedesca ha già avuto ruoli minori in alcune serie televisive d’oltralpe, oltre che quello di protagonista in un breve film (“Su Gibi”).

Con il suo ingresso a Tempesta d’amore, Merve Cakir avrà il suo primo ingaggio in una serie di distribuzione internazionale ed il suo personaggio sembra destinato a lasciare il segno. Pare infatti confermato che per lei ci sarà un ruolo nel cast fisso della sedicesima stagione della soap.

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni tedesche per scoprire cosa accadrà a Shirin nella prossima stagione di Sturm der Liebe! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

