Per quasi vent’anni sono stati una cosa solo, ma ora è arrivato il momento di dirsi addio e prendere strade separate. La fine del matrimonio da favola di Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané) ha rappresentato uno shock per tutto il Fürstenhof e, in particolare, per i diretti interessati. Dopo aver affrontato una profonda crisi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert riuscirà infatti finalmente a rialzare la testa e il merito sarà di un personaggio destinato ad entrare prepotentemente nella sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert cerca di reagire alla partenza di Eva

Nell’arco di poche settimane ha perso sia il figlio che la moglie. Un’esperienza che avrebbe abbattuto chiunque. Dopo aver scoperto che il bambino che amava più di se stesso non è biologicamente suo, Robert ha infatti dovuto assistere anche alla partenza della sua amata Eva, che ha deciso di lasciarlo per il bene del figlioletto.

L’uomo si è così trovato da solo con il proprio dolore, aggravato ulteriormente dall’impossibilità di sfogarsi con amici e parenti: solo Werner (Dirk Galuba) e Michael (Erich Altenkopf) sono infatti a conoscenza del vero motivo della sua separazione dalla coniuge.

A dargli una scossa è stato però l’improvviso arrivo al Fürstenhof di Valentina (Paulina Hobratschk): deciso a non far preoccupare l’adorata figlia, Saalfeld ha provato a mostrarsi forte. Alla fine, però, il dolore ha avuto il sopravvento e Robert è ripiombato nell’incubo.

Questa volta, però, ci sarà chi gli tenderà una mano…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa si avvicina a Robert

Nella speranza di aiutare il figlio, Werner partirà improvvisamente per seguire una traccia che potrebbe ricondurlo ad Eva, non sapendo che in realtà si tratta dell’ennesimo intrigo di Ariane (Viola Wedekind) per tenerlo lontano dal Fürstenhof e poter agire liberamente.

Capendo di non poter gestire l’hotel da solo nelle proprie condizioni, Robert chiederà dunque appoggio a Pauline (Liza Tzschirner) e Leonard Stahl (Christian Feist), che non esiteranno a precipitarsi a Bichlheim per dargli una mano. Il vero aiuto, però, gli arriverà da qualcun altro…

Se André (Joachim Lätsch) delegherà al nipote alcuni turni in cucina nella speranza di distrarlo, sarà invece Vanessa (Jeannine Gaspár) a riuscire a compiere il vero miracolo! La bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) si avvicinerà a Robert quando troverà nel parco dell’hotel la fede gettata via da quest’ultimo.

Convinta di fargli un piacere, la Sonnbichler riporterà il gioiello al legittimo proprietario e penserà pure bene di chiedere una ricompensa! Inutile dire che Robert non la prenderà bene e, poco dopo, l’uomo metterà pure in dubbio la competenza della ragazza nel dare consigli in tema di boxe.

Il risultato? Vanessa lascerà a Robert una sfida, che lui accetterà… salvo poi non riuscire a resistere nemmeno alla fase di riscaldamento! Ebbene, invece che infuriarsi per l’umiliazione subita, Saalfeld si presenterà il giorno seguente ai corsi di boxe aerobico offerti dalla fitness trainer. E da quel momento tra i due nascerà un rapporto davvero speciale…

