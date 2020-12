Genoveva / Una vita

La relazione “segreta” che si verrà a creare tra Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) nelle prossime puntate italiane di Una Vita avrà le ore contate. Oltre ad essere colti in flagrante dalla domestica Agustina (Pilar Barrera), i due amanti dovranno fare i conti con i sospetti della perfida Genoveva Salmeron (Clara Garrido). La situazione che si verrà a creare sarà dunque esplosiva…

Una Vita, news: Felipe e Marcia divisi dall’arrivo di Santiago Becerra

Se avete letto in precedenza i nostri post di anticipazioni collegati a questo argomento, sapete già che la storyline partirà quando Felipe e Marcia non potranno sposarsi a causa dell’arrivo improvviso ad Acacias di Santiago Becerra (Aleix Melé), il marito della Sampaio che lei stessa credeva defunto.

Nonostante lo stupore iniziale, la brasiliana sembrerà dunque rassegnarsi all’idea di aver perso l’Alvarez Hermoso, anche se in realtà continuerà ad amarlo e a non farsi una ragione della loro separazione.

Fatto sta che anche Felipe sarà dello stesso avviso di Marcia, motivo per cui col trascorrere dei giorni avvierà una relazione extraconiugale con lei. In tutto ciò, c’è da dire che la Sampaio potrà in un certo senso contare anche su Santiago, il quale le lascerà i suoi spazi e non la presserà affinché si conceda a lui in quanto sua legittima sposa.

Tuttavia, il rapporto clandestino tra l’avvocato e l’inserviente verrà presto scoperto…

Una Vita, trame: Agustina vede Marcia e Felipe baciarsi!

Eh sì: Agustina assisterà per caso ad un bacio tra Felipe e Marcia, rendendosi conto che i due non hanno mai smesso di vedersi. A quel punto, il legale si preoccuperà per essere stato scoperto, motivo che lo spingerà a minacciare la sua sottoposta per “costringerla” a stare zitta.

In ogni caso, l’Alvarez Hermoso sarà felice di avere nuovamente tra le su braccia la donna che ama e il suo atteggiamento positivo insospettirà parecchio Genoveva.

La dark lady non riuscirà infatti a comprendere per quale motivo Felipe sia così sereno e avrà come il sentore che la storia d’amore tra il legale e Marcia non sia mai finita. Tale pensiero genererà immediatamente una reazione…

Una Vita, spoiler: Genoveva ordina a Ursula di investigare su Marcia!

Vi anticipiamo che, forte di questo suo dubbio, Genoveva ordinerà a Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) di osservare con attenzione ogni mossa di Marcia, sottolineando che potrebbe fare una chiacchierata proprio con Agustina al fine di scoprire se quest’ultima sappia qualcosa su una frequentazione del suo signore con la Sampaio.

Il pericolo per i due protagonisti della telenovela, insomma, sarà ancora in agguato…

