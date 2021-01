Amelie sorprende Steffen, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Scegliere di fare la cosa giusta non sempre è l’alternativa più semplice… anzi! Lo sa bene Amelie Limbach (Julia Gruber), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà di fronte ad un bivio: coprire un crimine colpendo alle spalle l’uomo che ama, oppure dire la verità rischiando però così di mandare il suo amato diritto tra le braccia di un’altra donna.

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Amelie gelosa di Tim e Franzi

Quanto accaduto tra Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) e Tim (Florian Frowein) avrebbe distrutto qualunque rapporto umano… ma non il loro! Benché si siano ufficialmente lasciati, i due protagonisti continuano infatti ad avere un profondo legame, che li sta portando a ferire le persone che hanno accanto.

Se Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt) è ormai sempre più divorato dalla gelosia, anche Amelie si è infatti sentita “tradita” da Tim, su cui si è fatta delle illusioni. L’astio nei confronti della rivale, ha così portato la Limbach ad accusarla davanti a Steffen di avere una relazione con il giovane Saalfeld. E a poco sono bastate le sue successive scuse…

Ormai ossessionato dal pensiero che la fidanzata ami in realtà un altro, Baumgartner arriverà infatti ad ordire un crudele intrigo per spezzare definitivamente il legame tra la fidanzata ed il cugino. Intrigo in cui finirà suo malgrado coinvolta anche Amelie…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Amelie si allea con Steffen

Sarà così che, poco prima di un’importantissima degustazione di sidro, Steffen altererà la bevanda seminando degli indizi mirati ad incastrare Tim. Peccato solo che proprio in quel momento comparirà improvvisamente Amelie!

Dopo aver goffamente cercato di nascondere quanto sta facendo, Baumgartner non avrà altra scelta se non confessare alla ragazza il suo diabolico piano, lasciandola comprensibilmente senza parole. Benché una rottura definitiva tra Franzi e Tim sia assolutamente nel suo interesse, Amelie non approverà i metodi di Steffen, ma arriverà a smascherare quest’ultimo?

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ebbene, quando la degustazione della Spatzl si concluderà con un disastro e Steffen punterà il dito contro Tim, inizialmente Amelie fornirà a quest’ultimo un alibi, salvo poi confessare di aver mentito. E a quel punto Franzi si convincerà non solo che il suo ex sia davvero responsabile, ma che abbia anche provato a sfruttare la sua assistente!

Benché per nulla orgogliosa della propria azione, Amelie diventerà di fatto complice di Steffen e si piegherà alla richiesta di quest’ultimo di non dire nulla del loro patto segreto. I sensi di colpa, però, continueranno a tormentare la Limbach, specialmente quando Tim sembrerà innamorarsi di lei…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.