Che fine ha fatto Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann)? Sono passate ormai settimane da quando l’ex cantante è improvvisamente partita per Amburgo per sottoporsi ad un piccolo intervento di chirurgia estetica. La sua assenza, però, si sta prolungando da troppo tempo. Ci sarà da preoccuparsi?

Se per ora Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) non sembra allarmato, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore verrà alla luce un indizio decisamente preoccupante. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Natascha parte per Amburgo

Nel corso del loro matrimonio Michael e Natascha hanno affrontato di tutto: separazioni, malattie, tradimenti… e persino una dipendenza da farmaci! Non sarà dunque qualche settimana di lontananza a poter cambiare le cose tra loro. Oppure sì?

Quando Natascha è improvvisamente partita alla volta di Amburgo per sottoporsi in gran segreto ad un ritocchino, Michael non ha avuto problemi a lasciarla partire da sola. E, nemmeno quando la donna gli ha annunciato che avrebbe prolungato la propria permanenza nella sua città natale, l’uomo ha mostrato alcun segno di preoccupazione.

Dopotutto di cosa mai potrebbe allarmarsi, visto che solo poche settimane fa la moglie lo ha perdonato nonostante i gravissimi errori da lui commessi quando era sotto effetto dei farmaci? Purtroppo, però, l’uomo si sbaglia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André vede una foto di Natascha con un altro uomo

Tra non molto André (Joachim Lätsch) vedrà infatti casualmente su internet una foto che lo lascia a dir poco senza parole: Natascha in atteggiamenti a dir poco equivoci con un uomo che non è certo Michael. Cosa starà succedendo?

Complice anche la recente delusione subita a causa della fine della sua relazione con Linda (Julia Grimpe), lo chef non avrà dubbi: la Schweitzer sta tradendo il marito con un uomo conosciuto ad Amburgo!

Sconvolto, Konopka parlerà a Hildegard (Antje Hagen) di quanto scoperto, ma l’anziana cuoca lo rassicurerà sul fatto che si tratta sicuramente di un malinteso, visto che Natascha ama profondamente Michael.

Ebbene, sul momento André si lascerà rassicurare dalla Sonnbichler, ma non tarderà molto prima che salti fuori un’altra foto che ritrarrà la Schweitzer ancora una volta in atteggiamenti decisamente intimi con lo stesso uomo.

Natascha starà dunque davvero tradendo Michael? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

