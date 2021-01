Linda respinge Dirk, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Sono passati alcuni giorni dalla fine della relazione tra André Konopka (Joachim Lätsch) e Linda Baumgartner (Julia Grimpe). Fine che porta la firma di Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer). E non è finita qui! Non contento del dolore già causato, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Dirk passerà alla seconda fase del suo piano. E questa volta potrà contare su un alleato davvero inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André lascia Linda

Quando Linda è arrivata al Fürstenhof, la sua vita privata era a pezzi: suo fratello non la voleva vedere, mentre il marito la tradiva in continuazione. Da quel momento in poi le cose per la Baumgartner si sono decisamente messe meglio: Christoph (Dieter Bach) l’ha perdonata, mentre André le ha fatto ritrovare fiducia nell’amore. Proprio allora, però, Dirk è arrivato al Fürstenhof…

Determinato a riconquistare la moglie a qualunque costo, Baumgartner ha fatto di tutto per allontanarla da Konopka e legarla nuovamente a sé. E così, dopo aver visto fallire i suoi iniziali tentativi di far breccia nel cuore della sua ex, non ha esitato a fingersi invalido pur di raggiungere i propri scopri. Un inganno tanto crudele quanto efficace…

Come sappiamo, la commedia dell’uomo ha infatti portato alla rottura tra Linda ed il fidanzato: esasperato dal fatto che la compagna continua a lasciarsi manipolare dall’ex marito, André l’ha infatti lasciata.

Dirk ha così vinto la prima battaglia, ma ben presto si renderà conto che la guerra è ancora lunga…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Steffen aiuta Dirk a riconquistare Linda

Con il rivale fuori dai giochi, Baumgartner crederà inizialmente di avere la strada spianata e che sia solo questione di giorni prima che l’ex moglie cada ai suoi piedi. Peccato solo che sia totalmente fuori strada…

Nonostante i suoi sforzi, infatti, Linda non solo non mostrerà interesse nei suoi confronti, ma continuerà a pensare al suo amore perduto con André. E poco importerà che quest’ultimo non ne vorrà più sapere di lei.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Capendo di avere bisogno di aiuto per sbloccare la situazione, Dirk si rivolgerà dunque all’unica persona in grado di influenzare Linda: suo figlio Steffen (Christopher Reinhardt). E, a sorpresa, lui accetterà!

Nonostante i trascorsi con il genitore (che, tra le altre cose, gli rubò persino la fidanzata), il ragazzo si lascerà infatti convincere a mediare per quest’ultimo con la madre. Ed effettivamente i risultati si vedranno…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.