Sally e Bill / Beautiful

Durante il mese di febbraio, nelle puntate americane di Beautiful, è andato in onda un nuovo breve cross over con la soap opera Febbre D’Amore. Ve ne abbiamo già parlato e, come anticipatovi, quello che (almeno per ora) è stato il momento conclusivo ha visto Bill Spencer mettere al bando Sally Spectra.

Il magnate dell’editoria si è recato a Genoa City (nel Wisconsin, dove è ambientata Febbre) per lavoro e, trovatosi faccia a faccia con la stilista, ha messo in chiaro alla ragazza cosa si aspetta da lei: che non metta più piede a Los Angeles! La punizione in caso non desse retta all’avvertimento? Distruggere la sua nuova vita. Sally, infatti, ha intrapreso una promettente nuova carriera alla JCV, sezione moda della Jabot Cosmetics, sotto il controllo della sua partner minore (quella Fenmore Boutiques gestita da Lauren Fenmore, vecchia conoscenza di Beautiful).

Beautiful, anticipazioni USA: BILL e SALLY, le scene che non vedremo mai…

Bill ha deciso di non rivelare gli ultimi crimini della Spectra ai suoi nuovi datori di lavoro, ben sapendo tuttavia di poter mettere nei guai la giovane al primo tentativo di sfuggire al suo bando dalla metropoli californiana. Queste scene tuttavia, andate in onda in Febbre (non più in onda in Italia da anni), noi telespettatori del Belpaese non le vedremo mai, ma ne sentiremo parlare quando Bill farà un resoconto del suo viaggio a Liam.

Già vi avevamo parlato di come Don Diamont, interprete di Bill, per vent’anni abbia interpretato a Febbre il personaggio di Brad Carlton, morto in un lago ghiacciato nel 2009, cosa che ha consentito all’attore – pochi mesi dopo – di approdare a Beautiful. Gli autori di Febbre hanno voluto giocare col pubblico americano creando dei parallelismi tra i due personaggi, che in qualche modo strizzassero l’occhio al fatto che fossero interpretati dallo stesso attore: così Bill ha avuto un atteggiamento belligerante con Jack Abbott (tra l’altro in probabile avvicinamento amoroso con la molto più giovane Sally Spectra), stuzzicandolo sulla conoscenza che lo lega con le sue due sorelle, Ashley e Tracy.

Beautiful / Febbre d’amore: il passato di Ashley e Tracy Abbott

Ashley è stata proprio nel cast di Beautiful per un anno e così lei e l’editore hanno nei Forrester delle conoscenze in comune: la chimica è stata infatti brevemente fidanzata con Ridge e ha avuto un flirt più volte interrotto con Rick. Tracy invece è una scrittrice di successo e a Bill non dispiacerebbe offrirle un contratto alla Spencer Publications per pubblicare i suoi romanzi.

Inoltre Bill ha flirtato con Lauren Fenmore che, in un passato ormai remoto, ebbe col defunto Brad Carlton una piccante relazione extraconiugale (che all’epoca, in un altro cross over tra le soap, Sheila Carter usò per ricattarla e per non farle dunque rivelare ad Eric Forrester gli orrori del loro passato).

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La (poca) azione di questo nuovo cross over, insomma, è stata destinata tutta a Febbre D’Amore e ben poco è accaduto a Beautiful (il pubblico italiano probabilmente neanche si renderà conto della rilevanza della questione quando Summer Newman arriverà a Los Angeles in cerca degli scheletri nell’armadio di Sally).

Per quanto riguarda dunque i fatti che riguardano Bill nella soap ambientata a Los Angeles, vi ribadiamo il progressivo riavvicinamento a Katie Logan, a cui le sorelle hanno consigliato di perdonare Bill. L’editore, dopo aver riprovato a conquistare Brooke, è tornato dell’avviso che Katie sia, sia sempre stata e sempre sarà il suo vero amore. Poco importante che nel giro di pochi anni abbia dichiarato lo stesso ad altre donne proprio mentre era legato a Katie…

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

A sostenere la coppia sarà di nuovo Wyatt Spencer, che non solo perorerà la causa di Bill con Katie (con la quale lui stesso ebbe un flirt che sembrava avere più energia dei tanti round che la Logan ha avuto con l’editore…) ma le chiederà di intercedere per Flo presso Brooke e Donna. Insomma, per Wyatt è arrivato il momento che anche le altre Logan riaccolgano Flo in famiglia!

Per ingrossare le fila del coro a sostegno di una nuova reunion tra Katie e Bill è stata scomodata anche Eva, la pubblicitaria della divisione International. L’abbiamo vista nelle escursioni della soap a Parigi, Amsterdam e Montecarlo, dove la ragazza tra l’altro si era fatta avanti con Liam. Eva è interpretata da Kelly Kruger Brooks, moglie di Darin Brooks, che interpreta Wyatt. I due attori, l’anno scorso, hanno avuto la loro prima figlia, Everleigh.

In questo nuovo e breve cameo, Eva, durante un incontro di lavoro con Katie (che continua ad essere responsabile delle pubbliche relazioni alla Forrester Creations), è intervenuta sostenendo quanto sia un peccato che la Logan non stia più con Bill, perché per tutti erano una bellissima coppia. L’endorsement di un personaggio di quinta fila sarà fondamentale affinché Katie si affretti a riaccogliere Bill a braccia aperte?

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.