Film PER SEMPRE LA MIA RAGAZZA

L’amore può cambiarti! La vita ti può sfidare! Le tue scelte ti definiranno! Queste sono le premesse di Per sempre la mia ragazza (Forever My Girl), un drama sentimentale tratto dall’omonimo romanzo di Heidi McLaughlin che – attraverso un vincente mash-up di generi – narra di una storia d’amore e di perdono ma soprattutto di seconde possibilità. Il film che Rai 1 trasmetterà stasera (martedì 16 febbraio) in prima serata vede protagonisti due attori molto amati: Alex Roe (Il biologo Ben della serie Siren) e Jessica Rothe (Alexis in La La Land).

In seguito alla morte del suo migliore amico, Liam Page fa ritorno in Louisiana, dove otto anni prima aveva abbandonato all’altare la fidanzata del liceo Josephine per inseguire il suo sogno di celebrità. Nonostante oggi sia diventato un famoso cantautore di musica country, Liam non l’ha mai dimenticata!

Con molta discrezione, il giovane protagonista decide di partecipare al funerale di Mason, dove non solo si troverà a fare i conti con la freddezza di suo padre (John Benjamin Hickey), ancora molto amareggiato per il suo abbandono, ma si ritroverà faccia a faccia proprio con Josie (oggi madre della piccola Billy), la quale – ancora molto arrabbiata – gli si avvicina per colpirlo con un pugno allo stomaco.

Malgrado lo sgomento del suo manager, il giovane decide di rimanere nella città in cui è cresciuto per ricostruire il rapporto con suo padre, ma soprattutto perché scopre che Billy (Abby Ryder Forston) è sua figlia! Dopo la sua fuga, Josephine aveva cercato disperatamente di farglielo sapere ma senza riuscirci…

Adesso la donna sta per fidanzarsi con un altro, ma Liam si rende conto che la ama ancora. Inizia per lui una sfida molto difficile: provare a farsi conoscere da sua figlia e contemporaneamente a farsi perdonare dall’unica donna che ha sempre amato. Ma dovrà vedersela con Jake (Tyler Riggs), fratello super protettivo della ragazza, il quale gli fa subito capire che non ha dimenticato il suo abbandono…

PER SEMPRE LA MIA RAGAZZA, alcune curiosità sul film che forse non sapete…

L’autrice Heidi McLaughlin ha iniziato a scrivere la storia di Liam e Josie dopo aver visto per caso su Facebook la foto di un uomo che sembrava stesse cercando di scusarsi con una ragazza. Quella stessa notte ha scritto le prime 5.000 parole del romanzo e, dopo appena dieci minuti, aveva deciso di chiamare il protagonista Liam Page.

Per il ruolo del protagonista, Alex Roe ha dovuto studiare canto e imparare a suonare la chitarra per circa tre mesi. Prima di iniziare a girare, lo stesso Roe e Jessica Rothe – che non si erano mai visti (anche se avevano diversi amici in comune) – sono usciti più volte insieme per conoscersi meglio e sentirsi a proprio agio durante le riprese.

Per sempre la mia ragazza è un romantico “young adults” musicale che narra di un amore che, dopo una battuta d’arresto lunga quasi un decennio, prova a spiccare di nuovo il volo. I due giovani protagonisti sono un valore aggiunto per la pellicola: Alex Roe risulta credibile nei panni di una rockstar di musica country, mentre Jessica Rothe regala al personaggio una brillante interpretazione.

Un film sentimentale che sicuramente appassionerà coloro che amano le belle storie d'amore a lieto fine.

