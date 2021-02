Amelie lascia il Fürstenhof, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore stiamo iniziando ora a conoscerla, ma in Germania Amelie Limbach (Julia Gruber) è già arrivata ai saluti finali. Questo personaggio è infatti destinato a lasciare il Fürstenhof a pochi mesi dal suo ingresso in scena. Ecco perché…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Amelie alleata con Steffen contro Tim e Franzi

Fin dal suo ingresso in scena Amelie ha dimostrato di essere pronta a tutto per amore, tanto da arrivare a spendere tutto ciò che aveva per salvare la vita al suo adorato cavallo Umberto. La sua passione per gli animali, però, non è nulla in confronto a quella per Tim (Florian Frowein).

Come sappiamo, la Limbach ha infatti subito perso la testa per il giovane Saalfeld, salvo poi scoprire che quest’ultimo ha occhi solo per Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann). Per la bella stalliera la delusione è stata tale da spingerla su un terreno molto pericoloso…

Quando ha scoperto che Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt) sta ordendo un intrigo per separare per sempre Tim e Franzi, Amelie ha infatti deciso non solo di non smascherarlo, ma persino di aiutarlo nel suo meschino piano. Una decisione che inizialmente sembrerà ripagarla bene…

Deluso dalla mancanza di fiducia di Franzi, Tim inizierà infatti una relazione proprio con Amelie, che vedrà così avverarsi il suo sogno. La verità, però, prima o poi trova sempre un modo per venire fuori…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Amelie vince al lotto ed esce di scena

Tra qualche mese, infatti, Franzi scoprirà di essere stata vittima di un crudele inganno e troncherà dunque immediatamente la sua relazione con Steffen, coronando finalmente il suo amore con Tim, con cui convolerà a giuste nozze. E Amelie?

Delusa dall’amore, la ragazza si concentrerà sugli amici ed il lavoro, ma non ci vorrà molto prima che un avvenimento in aspettato sconvolga la sua vita: vincerà al lotto! Ci sarà però un problema: proprio quando starà per festeggiare, si renderà conto di aver perso il portafoglio contenente la schedina vincente!

Ebbene, dopo mille peripezie la Limbach riuscirà finalmente a recuperare la ricevuta che le permetterà di riscuotere la vincita e potrà concentrarsi su un problema ben più piacevole: come spendere il denaro? E la risposta vincente non tarderà ad arrivare…

Tempesta d’amore, casting news: Amelie lascia il Fürstenhof

Dopo aver scoperto che un rifugio per animali rischia il pignoramento, Amelie deciderà di salvarlo e poter così aiutare i suoi ospiti a quattro zampe. E così, dopo aver dato le dimissioni, la Limbach lascerà il Fürstenhof per iniziare una nuova vita.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

L’uscita di scena di Amelie avverrà nel corso della puntata 3540 (la cui messa in Germania è prevista per venerdì 5 febbraio), alcune settimane dopo quella dell’altro antagonista della coppia formata da Tim e Franzi: Steffen.

Insomma, se al Fürstenhof Amelie non troverà l’amore, potrà almeno consolarsi con un bel gruzzoletto. D’altronde, come si dice: “sfortunati in amore, fortunati al gioco”!

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.