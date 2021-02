Dirk lascia il Fürstenhof, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Come il più sconsiderato dei giocatori d’azzardo, Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer) si è giocato tutto nella speranza di un improbabile successo. Purtroppo, però, gli andrà male. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, l’uomo assisterà al completo fallimento del suo piano e pagherà un prezzo altissimo per la propria avventatezza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Dirk inganna Linda

Per tutta la vita Dirk ha pensato solo a se stesso, non esitando a distruggere le vite delle persone a lui più vicine per ottenere dei vantaggi economici o anche solo per assecondare le proprie debolezze. E, purtroppo, non ha imparato dai propri errori…

Dopo aver truffato il suo migliore amico nonché cognato, rapito e poi abbandonato un neonato, tradito innumerevoli volte la moglie e persino sedotto la fidanzata del suo stesso figlio, Baumgartner è tornato al Fürstenhof con l’unico scopo di riconquistare gli affetti perduti. Peccato che si sia affidato all’unico metodo che conosce: la truffa e l’inganno.

E stato così che Dirk si è finto paralizzato con l’unico scopo di suscitare la compassione dell’ex moglie Linda (Julia Grimpe) e portare quest’ultima a riavvicinarsi a lui. Una strategia che si è effettivamente rivelata vincente. Almeno fino ad ora…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Linda smaschera Dirk

Completamente ignara del crudele inganno di cui è vittima, la donna ha infatti fino ad ora ciecamente creduto alle bugie dell’ex coniuge, finendo per rovinare il suo rapporto con André (Joachim Lätsch). Deluso dalla mancanza di fiducia della fidanzata, lo chef ha infatti deciso di troncare la loro relazione. Il momento della rivalsa, però, è vicino…

Proprio quando si stava ormai lasciando andare ai vecchi sentimenti per l’ex marito, Linda ha infatti notato che l’uomo può muovere le gambe durante il sonno. E a quel punto un terribile dubbio ha iniziato ad insinuarsi nella sua mente: Dirk l’avrà davvero ingannata tutto il tempo, come sostenuto da André?

Decisa ad andare a fondo alla cosa, la donna inizierà a spiare l’ex marito, trovando conferma ai suoi sospetti: Baumgartner non è affatto paralizzato! E a quel punto la sua rabbia esploderà…

Tempesta d’amore, casting news: Dirk esce di scena

Furiosa, Linda affronterà l’ex marito, mettendolo di fronte all’evidenza ed accusandolo di averle rovinato la vita con i suoi intrighi. Con le spalle al muro, Dirk non potrà negare di aver ingannato la moglie, ma tenterà di giustificarsi sostenendo di aver mentito solo per amore.

Ebbene, questa volta Linda non si lascerà irretire dalle parole dell’ex marito e tra i due scoppierà una lite furiosa. Lite che attirerà l’attenzione di Steffen (Christopher Reinhardt). Il ragazzo scoprirà dunque tutto?

Determinato a non poter perdere anche l’affetto del figlio (con cui ha da pochissimo ricucito un rapporto che sembrava ormai compromesso) Dirk implorerà l’ex moglie di non rivelare al ragazzo la verità… e lei acconsentirà! Pur di proteggere il figlio dall’ennesima delusione, Linda accetterà di non rivelare a quest’ultimo nulla dell’inganno di Dirk, ma non per questo sarà disposta a perdonare…

La donna pretenderà infatti che l’ex marito lasci immediatamente il Fürstenhof e sparisca per sempre dalla sua vita! E così, nel corso della puntata 3431 Dirk uscirà di scena dopo essere stato sconfitto su tutta la linea. A sorpresa, però, non passerà molto tempo prima che anche un altro “Baumgartner” faccia le valigie…

