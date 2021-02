Lucy e Paul, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Dopo aver passato mesi a lottare contro quell’amore proibito, ora sarà disposta a tutto pur di avere la possibilità di viverlo. Sarà così che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) deciderà di giocarsi tutto pur riconquistare Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). E il risultato sarà davvero inaspettato…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lucy ama Paul e Bela la lascia

La morte di Romy (Désirée von Delft) ha distrutto le loro vite, ma li ha anche portati ad avvicinarsi come mai avrebbero pensato possibile. La prematura scomparsa della loro amata ha infatti creato un legame speciale tra Lucy e Paul, legame che con il tempo è evoluto in molto più di una semplice amicizia.

Convinta che una relazione con il vedovo della defunta sorella sia assolutamente inaccettabile, la Ehrlinger ha represso i propri sentimenti, iniziando una storia con Bela Moser (Franz-Xaver Zeller). Per quanto felice con il nuovo fidanzato, però, la ragazza non è mai riuscita a dimenticare il cognato, finendo per mandare a rotoli la propria relazione.

Resosi conto che la donna che sta per sposare ama in realtà un altro, Bela ha dunque spezzato il fidanzamento con Lucy, lasciando quest’ultima libera di vivere il suo amore per Paul. Peccato che sia troppo tardi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lucy cerca di sedurre Paul

Come sappiamo, Lindbergh ha infatti nel frattempo conosciuto Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus), con cui è scattato un vero e proprio colpo di fulmine! Convinto di non avere speranza con Lucy, Paul si è dunque gettato anima e corpo nella conquista della nuova arrivata. E con il tempo la sua tenacia è stata premiata…

Nonostante le riserve iniziali, Michelle si sta infatti lasciando andare ai suoi crescenti sentimenti per Paul, tanto che i due sono diventati una coppia. Inutile dire che la scoperta che il suo amato ha un’altra è stato un durissimo colpo per Lucy, che si è inizialmente lasciata andare alla disperazione. Presto, però, in lei si riaccenderà la speranza…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dopo aver scoperto che Michelle sta pianificando di fare il giro del mondo, la Ehrlinger inizierà infatti a pensare che la “rivale” non abbia davvero intenzioni serie con Paul. Il risultato? Lucy deciderà di tentare il tutto per tutto con una mossa davvero audace…

Sarà così che Lucy farà a Paul una richiesta assolutamente sconvolgente: passare una notte di passione con lei! La ragazza sarà infatti convinta che in questo modo il giovane Lindbergh capirebbe di amarla ancora. Sarà davvero così?

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.