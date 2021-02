Tim riceve da Michael una terribile diagnosi, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Da quando è arrivato al Fürstenhof gliene sono capitate di tutti i colori, inclusa un’accusa per tentato omicidio. Per Tim Saalfeld (Florian Frowein), però, le brutte sorprese non sono ancora finite! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel protagonista della sedicesima stagione si troverà infatti ad affrontare un vero e proprio dramma che rischierà di condizionare per sempre la sua vita. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia..

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane colpisce Tim

Nonostante all’inizio il loro rapporto non fosse esattamente facile, da tempo ormai Tim ha saputo perdonare Christoph (Dieter Bach), con cui è nato un forte legame padre-figlio. E così, quando il genitore si è ritrovato a terra a causa degli intrighi della perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), il giovane Saalfeld non ha esitato un istante ad aiutarlo. Una decisione che gli costerà molto cara…

Per sostenere il padre, infatti, Tim si è dovuto di fatto schierare contro la dark lady, che si è fin da subito rivelata un avversario decisamente pericoloso. Il ragazzo, però, non si è lasciato intimorire, tanto da dimostrarsi disposto a veder fallire il suo amato progetto del campo di polo per amore della famiglia. Il peggio, però, è arrivato dopo…

Determinato ad aiutare Christoph a trovare Karl (Stephan Schäfer) – l’unico in grado di condurli al denaro rubato da Ariane a Saalfeld – Tim si è infatti inconsapevolmente messo in una situazione molto pericolosa: a sua insaputa la Kalenberg ha ucciso il marito ed è disposta a tutto pur di evitare che l’omicidio venga scoperto.

E così, quando il giovane Saalfeld si è avvicinato troppo alla verità, la donna lo ha colpito alle spalle con una pesante trave di legno, lasciandolo esanime in mezzo ai canneti. Il ragazzo verrà trovato prima che sia troppo tardi?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tim ha un grave problema al braccio

Come vi abbiamo anticipato, il caso vorrà che sia proprio Franzi (Léa Wegmann) a scorgere il corpo dell’ex fidanzato e a prestare a quest’ultimo i primi soccorsi. Ed il suo pronto intervento impedirà il peggio…

Ricoverato d’urgenza in ospedale, a Tim verrà diagnosticata una brutta commozione cerebrale, ma l’aggressione subita non sembrerà aver avuto altre conseguenze… almeno all’inizio! Col passare del tempo, infatti, il ragazzo inizierà ad avere dei dolori sempre più forti ad una spalla. Di cosa si tratterà?

Notando la sofferenza dell’ex fidanzato, Franzi lo pregherà di farsi visitare da Michael (Erich Altenkopf) e alla fine lui la ascolterà. La diagnosi, però, non sarà quella sperata: il medico dirà infatti chiaramente a Tim che a causa del danno riportato non potrà mai più giocare a polo!!!

E a quel punto il ragazzo vedrà cadergli il mondo addosso… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

