Ariane affronta Tim, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Gli ha tolto ogni cosa ed ora è determinata a fare di tutto per impedire che si riprenda ciò che era suo. Per nulla appagata dei risultati fino ad ora ottenuti, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) continuerà con la sua guerra contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Guerra che finirà per coinvolgere anche i parenti di quest’ultimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph scopre il doppio gioco di Ariane

Per intere settimane ha creduto di aver trovato l’anima gemella, una donna troppo perfetta per essere vera… e infatti non era vera per niente! Lasciatosi ammaliare dal fascino di Ariane, Christoph non si è infatti accorto che quest’ultima non era l’angelo che faceva credere di essere. E, quando se ne è finalmente accorto, era ormai troppo tardi…

Come sappiamo, grazie ai suoi diabolici intrighi la Kalenberg è infatti riuscita a distruggere l’impero finanziario dell’albergatore senza che quest’ultimo sospettasse mai di lei. E, una volta derubato l’uomo anche degli ultimi spiccioli rimastigli, ha deciso di gettare la maschera nel modo più teatrale e crudele possibile.

La perfida dark lady ha infatti umiliato e ferito il povero Saalfeld proprio nel giorno del loro fidanzamento ufficiale. Inizialmente convinto che la sua “amata” sia stata plagiata da Werner (Dirk Galuba), Christoph ha poi finalmente dovuto ammettere a se stesso la terribile verità: Ariane è un una donna spietata e pronta a tutto pur di distruggerlo!

E la Kalenberg non ha ancora finito…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane ricatta Tim per impedirgli di aiutare Christoph

Se Christoph ha ora finalmente capito con chi ha a che fare, non per questo gli sarà più semplice affrontare il problema: avendogli tolto anche gli ultimi soldi rimastigli, Ariane lo ha di fatto messo nell’impossibilità di reagire e scatenarle contro i suoi uomini.

Disperato, Saalfeld si renderà conto che senza il proprio patrimonio nessuno dei suoi vecchi amici e soci in affari sembrerà disposto ad aiutarlo. Ci sarà però qualcuno che non lascerà mai il suo fianco nonostante le difficoltà: la famiglia!

Se Linda (Julia Grimpe) aiuterà il fratello come può, arrivando ad offrirgli un lavoro nella propria pasticceria, Tim (Florian Frowein) compirà un gesto di generosità estrema: si dirà pronto a cedere al padre le sue azioni del Fürstenhof, corrispondenti al 10% della proprietà dell’hotel. Un’eventualità che Ariane non potrà permettersi…

Determinata ad impedire che Christoph torni nella proprietà dell’albergo di lusso, la Kalenberg non esiterà ad usare le maniere forti. E così la donna si presenterà da Tim per metterlo di fronte ad un vero e proprio ultimatum: se cederà al genitore il 10% del Fürstenhof, potrà dire addio al suo club di polo!

Il ragazzo si piegherà al ricatto della dark lady oppure resterà fedele al padre? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

