Franzi e Tim, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

L’amore può fare miracoli… nel vero senso della parola! Lo sa bene Tim Saalfeld (Florian Frowein), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore uscirà da un vero e proprio incubo grazie alla donna che ama. Un “miracolo” che lo porterà a prendere una decisione inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Tim ferito ad una spalla

Schierandosi al fianco di Christoph (Dieter Bach) contro Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), Tim sapeva che il gioco avrebbe potuto diventare pericoloso… ed effettivamente così è stato! Accecata dall’odio e dalla sete di vendetta, la dark lady non infatti esitato ad eliminare l’uomo che ama: non c’è dunque da stupirsi se non si è fatta troppi scrupoli con il figlio del suo nemico giurato.

Come sappiamo, quando Tim è arrivato troppo vicino a scoprire che fine ha fatto il povero Karl (Stephan Schäfer), Ariane ha infatti colpito il ragazzo alle spalle con una pesante trave di legno, lasciandolo a terra esanime. Ed è stato allora che è arrivata Franzi (Léa Wegmann)…

Dopo aver trovato l’ex fidanzato a terra con una vistosa ferita alla testa, la Krummbiegl ha immediatamente allertato i soccorsi, scongiurando così il peggio. Proprio quando il peggio sembrava essere passato, però, per Tim è arrivata una doccia fredda…

Dopo un’attenta analisi della sua situazione, Michael (Erich Altenkopf) gli ha infatti annunciato che i danni riportati potrebbero risultate permanenti e impedire al ragazzo di tornare a praticare il polo in futuro. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tim guarisce grazie all’amuleto di Franzi

Come comprensibile, l’inaspettata diagnosi e la prospettiva di non poter mai più tornare a giocare a polo saranno un durissimo colpo per Tim, che sembrerà inconsolabile e non accetterà nemmeno l’aiuto di Amelie (Julia Gruber). Franzi, però, non potrà starsene a guardare…

Decisa a fare qualcosa per l’ex fidanzato senza però scavalcare la sua nuova campagna, la Krummbiegl donerà dunque al giovane Saalfeld un amuleto nella speranza che possa aiutarlo a guarire.

Ebbene, se lui apprezzerà il gesto pur non credendo nelle proprietà magiche dell’oggetto, Amelie la prenderà invece malissimo: come osa la rivale fare un dono al suo uomo? In preda alla gelosia, la Limbach getterà dunque via l’amuleto. Il destino, però, vorrà che l’oggetto riesca a tornare tra le mani di Tim…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Sarà allora che accadrà qualcosa di incredibile: Saalfeld farà un sogno magico con protagonista Franzi e, poco dopo, l’amuleto donatogli dalla ragazza sembrerà avere finalmente effetto facendo scomparire tutti i suoi dolori alla spalla!

Inutile dire che Tim rimarrà sconvolto dall’accaduto ed a nulla varranno i tentativi di Michael di convincerlo che la sua guarigione miracolosa può essere spiegata in modo razionale. E così, convinto che Franzi lo abbia guarito magicamente, il giovane Saalfeld prenderà una decisione inaspettata…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.