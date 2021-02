Tim e Franzi si baciano, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Le delusioni, gli intrighi e le bugie che hanno segnato il rapporto tra Tim Saalfeld (Florian Frowein) e Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) avrebbero distrutto qualunque amore. I due protagonisti della sedicesima stagione di Tempesta d’amore, però, non sembrano riuscire a stare lontani. E ben presto per loro arriverà il momento di fare una scelta: tornare finalmente insieme oppure restare coi rispettivi compagni? Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Tim guarisce grazie a Franzi

Da parecchio tempo ormai la relazione di Tim e Franzi è finita. Delusa dal comportamento del suo amato, la Krummbiegl ha infatti deciso di voltare pagina, iniziando una relazione con il cugino del suo ex: Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt). E a nulla sono valsi i tentativi di Saalfeld di convincerla a tornare sui suoi passi…

Col cuore a pezzi, Tim ha cercato conforto prima nel lavoro e poi tra le braccia di Amelie Limbach (Julia Gruber), con cui condivide una grande passione per i cavalli. Ciò che ignora, però, è che la nuova fidanzata sia in combutta con Steffen per separarlo da Franzi…

È stato in questa già complessa situazione che il giovane Saalfeld ha dovuto affrontare un dramma inaspettato: dopo essere stato aggredito alle spalle, ha rimediato un grave danno ad una spalla. Danno che – salvo miracoli – gli impedirà di giocare mai più a polo. I miracoli però accadono!

Dopo aver ricevuto un amuleto da Franzi e aver fatto un sogno magico con protagonista proprio la Krummbiegl, Tim guarirà infatti improvvisamente. E a quel punto capirà che l’amore che lo lega alla sua ex è più forte di qualunque cosa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tim si dichiara a Franzi e la bacia

Nonostante i tentativi di Michael (Erich Altenkopf) di fornigli una spiegazione razionale dell’accaduto, Tim rimarrà convinto che la sua miracolosa guarigione sia dovuta all’amore di Franzi. Un avvenimento troppo importante per essere ignorato…

Il ragazzo capirà dunque che la Krummbiegl è l’amore della sua vita e che sono destinati a tornare insieme. E così, quando poco dopo la incontrerà al lago, Saalfeld deciderà di tentare il tutto per tutto, aprendo alla ragazza il proprio cuore con una sentita dichiarazione d’amore… seguita da un bacio altrettanto appassionato!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Inutile dire che Franzi rimarrà colpita dalle parole del suo amato e non potrà resistere al suo bacio. Poco dopo, però, gli ribadirà che i sentimenti non bastano: hanno provato innumerevoli volte a stare insieme, ma non ha mai funzionato. Senza contare che ora hanno dei nuovi compagni…

Prima che Tim abbia il tempo di replicare, compariranno per l’appunto Steffen e Amelie, impazienti di trascorrere un pomeriggio romantico coi rispettivi partner. La tensione tra Tim e Franzi, però, sarà evidente e non ci vorrà molto prima che Steffen scopra cos’è accaduto. Una scoperta che lo porterà a prendere una decisione della conseguenze catastrofiche…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.