UOMINI E DONNE oggi, 11 febbraio: in onda i due nuovi tronisti (ma non solo)

Uomini e donne

Dopo aver visto ieri la scelta del tronista Davide Donadei (ricaduta sulla corteggiatrice Chiara Rabbi), oggi (11 febbraio) abbiamo assistito all’inizio di una nuova registrazione di Uomini e donne, tenutasi il 2 di questo mese. Proprio in quella circostanza non solo le vicende degli over sono andate avanti, ma c’è stata anche la presentazione di due nuovi tronisti. Ma, come di consueto, andiamo con ordine.

Si inizia da Gemma Galgani, che avrebbe ricevuto una fotografia “audace” da Maurizio, il poeta. A quanto pare, Gemma non avrebbe gradito assolutamente questa foto; l’uomo quindi arriva in studio perché vuole spiegare il motivo per il quale avrebbe inviato la fotografia. Dice di essere rimasto deluso dal fatto che Gemma avrebbe sminuito le poesie che le ha dedicato ed è per questo che ha reagito mandando una foto diciamo “provocatoria”. A prescindere però da questo, la Galgani continua a ribadire di non provare quel sentimento in più verso l’uomo, anche perché si è resa conto di aver avuto scarsi contatti con lui.

Maurizio le risponde dicendo di non essere stato troppo invadente nella conoscenza, perché Gemma era ancora troppo presa dall’altro Maurizio, il quale però – come annunciato dalla conduttrice Maria De Filippi – non farà più parte del programma perché presto sarà impegnato da un punto di vista lavorativo. Dopo essere stata consigliata anche dalla conduttrice, Gemma decide di tenere il poeta alla sua corte almeno per un’altra settimana, per capire se ci possa essere affinità o meno. Stessa cosa quindi decide di fare lui. Come finirà? Lo sapremo sicuramente nelle prossime puntate.

Si passa poi al trono classico, facendo non solo entrare Sophie Codegoni ma anche vedendo la presentazione dei due nuovi tronisti: il primo si chiama Giacomo, 25 anni e fa il video maker, una passione che ha sin da bambino. Crede molto al sentimento dell’amicizia, con gli amici è sempre cambiato e tramite loro si è trasformato. Dice di essere timido, ma anche sicuro. Ama discutere e pensa che dal dialogo possa nascere sempre un punto di vista diverso. Dichiara di non aver mai perso la testa per nessuna ragazza e che è disposto a conoscere sempre nuove persone, perché ciascuna è in grado di insegnarli qualcosa.

Il secondo tronista si chiama Massimiliano, ha 20 anni e viene da Nettuno. Nel suo video di presentazione parla dei valori che gli ha insegnato la madre. Afferma di aver iniziato a lavorare sin da quando aveva 16 anni. Non solo, dice di aver dovuto rinunciare alla presenza paterna, dato che il padre l’ha abbandonato da quando aveva 13 anni. È molto legato alla sorella, tanto che vorrebbe avere una fidanzata con il suo stesso carattere.

Quando Giacomo e Massimiliano arrivano in studio, ammettono di essere molto emozionati. Ovviamente per loro non c’è ancora nessuna ragazza, ma sicuramente nelle prossime puntate avranno modo di conoscere nuove corteggiatrici.

Si accomoda infine Maurizio, ex corteggiatore di Gemma, perché ha chiamato una signora per conoscerlo. Si chiama Paola, viene da Caltanissetta e lo segue da diverso tempo. Maurizio, nonostante non farà più parte del programma, decide di accettare il numero telefonico della donna, perché non vuole precludersi questa conoscenza. Uomini e Donne termina qui, appuntamento a domani pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 con l’ultima puntata della settimana. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.