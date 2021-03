STEFFY / Beautiful

Iniziare una trama, svilupparla in modo promettente per alcune settimane e poi portarla all’improvvisa e repentina fine senza aver costruito sul dramma. Sembra questo essere il nuovo motto per le puntate americane di Beautiful, almeno per quelle andate in onda in America dalla scorsa estate, quando la soap opera ha fatto ritorno sugli schermi USA dopo qualche mese di stop dovuto dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Sono state molte le storyline avviate e poi troncate prima ancora di svilupparsi, riportando la situazione all’esatto punto di partenza, come se quella storia non fosse mai avvenuta: “tanto rumore per niente”, verrebbe da dire. E la trama sulla nuova gravidanza di Steffy Forrester sembra la prossima linea narrativa candidata a subire questo destino.

Beautiful, anticipazioni americane: chi è il padre del bambino di STEFFY? Il test dice LIAM ma…

Certo, un pentagono amoroso che vede coinvolta Steffy con John Finnegan, Thomas Forrester e Liam e Hope Spencer sulla carta non è niente di innovativo, ma sicuramente la situazione è sembrata essere di quelle esplosive, secondo i canoni classici di una soap opera: un incontro intimo e clandestino – e dettato da un malinteso – tra Steffy e Liam rischia di travolgere le loro relazioni (con Finn e Hope, rispettivamente), dato che la figlia di Ridge ha scoperto di essere incinta e un test di paternità ha decretato il suo ex marito come il padre del bambino.

È il finale, insomma, che tutti coloro che sono coinvolti temevano di più; a niente valgono infatti le “soprannaturali” sensazioni di Steffy che sentiva di avere in grembo il figlio di Finn: la scienza non mente… a meno che qualcuno non si metta sulla sua strada!

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

E a farlo potrebbe essere stato Vinny Walker, l’amico di Thomas. Continuiamo ad usare il condizionale, ma fin dal primo minuto lo sviluppo di questa trama è sembrato scontato e prevedibile, tanto che ci si aspettava almeno che gli autori ci avrebbero giocato di più e più a lungo, trovando magari qualche escamotage davvero inaspettato. Invece gli spoiler segnalano che una “sconvolgente” verità – che poi è sempre quella che tutti hanno previsto fin dal primo minuto – verrà rivelata, cambiando le vite dei Forrester, dei Logan e degli Spencer.

La pompa magna dell’annuncio si riferisce appunto alla scoperta che Vinny ha manomesso il test. Così ha sospettato Thomas e continuerà a farlo, affrontando l’amico per trovare conferme. Per il momento lo stilista non ha comunicato i suoi dubbi a nessuno, non avendo prove, ma un nuovo battibecco con Vinny lo porterà a convincersi ancora di più della sua teoria. L’amico, dopo aver girato attorno alla risposta, ha affermato di non aver truccato il test, ma è stato sincero?

Beautiful, trame americane: il mistero su cosa ha fatto VINNY

Troppi indizi indicano il contrario: Vinny ha un nuovo lavoro di tecnico di laboratorio proprio in ospedale e ha ammesso a Thomas di aver gestito l’analisi che ha dato la risposta al test. Inoltre è sembrato fin troppo incoraggiante nello spingere Thomas ad approfittare della frattura che la situazione ha creato nel matrimonio di Liam e Hope, un incoraggiamento che peraltro non è affatto piaciuto a Ridge, visto che l’ultima cosa che lo stilista vuole è che il primogenito possa ricadere in fissazioni che sembrerebbe aver superato.

In ogni caso, sebbene Finn tra alti e bassi appaia deciso a restare comunque al fianco di Steffy e dei suoi figli (nonostante non ne sia il padre), la giovane Forrester prenderà una decisione che sorprenderà non soltanto il medico ma anche Ridge. La ragazza infatti, inaspettatamente, vorrà lasciare Los Angeles, forse per allontanarsi dalla situazione carica di sofferenza che ha contribuito a creare: da una parte la crisi del matrimonio di Hope, dall’altra il sacrificio di Finn ad accontentarsi di una compagna che lo ha tradito e che ora metterà alla luce il figlio del suo ex.

Beautiful, news USA: STEFFY e FINN, l’amore trionfa?

Cercando di batterla sul tempo, Finn proverà a fermarla. Il dottore, a quel punto, saprà già di essere il padre oppure lui e Steffy lo scopriranno prima di rinunciare al loro amore? Gli autori sembrano aver voluto regalare alla coppia uno di quei ricongiungimenti che spesso negli anni hanno visto protagonisti Liam e Hope, ogni volta che veniva fuori una verità su una bugia che li aveva separati: uno dei due in corsa per fermare l’altro!

E tra l’altro, nei dialoghi si è voluta inserire una frase per la situazione di Finn e Steffy (“We were robbed”, traducibile con “siamo stati derubati”) che è da sempre tipica delle rocambolesche avventure romantiche di Liam e Hope, ogni volta che il loro destino sembrava interrotto dagli inganni altrui. Stavolta la frase in questione è stata spesso pronunciata da Finn e Steffy e dagli altri per descrivere questo brutto scherzo del destino sulla paternità del bambino.

Insomma, gli spoiler sono chiari: una coppia vivrà un momento di riconciliazione gioioso e verrà svelata la verità. Tra l’altro è prevista anche una proposta di matrimonio: che riguardi proprio Finn e Steffy? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.