Ignacio, Carolina e Pablo / Il segreto

Nelle prossime puntate de Il segreto (le ultime in assoluto!), un consiglio della domestica Manuela (Almudena Cid) porterà Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro) a rivedere la sua posizione sulla relazione tra la figlia Carolina (Berta Castañè) e Pablo Centeno (Adrian Exposito). Dopo un’iniziale riluttanza, l’impresario darà infatti il suo consenso affinché i due ragazzi si sposino, ma la cosa farà storcere decisamente il naso alla moglie Begoña (Blanca Oteyza). Scopriamo insieme per quale motivo…

Il Segreto, news: Begoña cerca di uccidere Manuela

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto partirà nel momento in cui Begoña tenterà di sbarazzarsi di Manuela gettandola giù dalle scale della villa. Tuttavia, l’inserviente non passerà a miglior vita, tant’è che la signora Solozabal ricercherà la complicità della figlia Rosa (Sara Sanz) per soffocarla durante il sonno, prima che possa riprendere conoscenza ed accusarla del mancato omicidio.

Contemporaneamente a tutto ciò, si svilupperà la storyline che avrà come protagonisti Pablo e Carolina. Nonostante il loro fidanzamento ufficiale, i “piccioncini” non otterranno né da Ignacio e né da Begoña il permesso di contrarre matrimonio.

La più affranta sarà la ragazza, la quale non comprenderà per quale ragione lei non possa sposare l’uomo che ama soltanto poiché troppo giovane. Carolina utilizzerà come metro di paragone le sorelle Marta (Laura Minguell) e Rosa che, nonostante la loro età adulta, non sono affatto felici con Ramon (Pablo Gomez-Pando) e Adolfo (Adrian Pedraja), i loro rispettivi mariti. Un ragionamento che la spingerà a fare al Centeno una proposta azzardata…

Il Segreto, trame: Pablo e Carolina vogliono fuggire per sposarsi di nascosto!

Nello specifico, vi anticipiamo che Carolina proporrà a Pablo di fuggire per qualche giorno da Puente Viejo, affinché possano diventare marito e moglie in gran segreto, costringendo così Ignacio e Begoña ad accettare il loro amore. In un primo momento, il Centeno tenderà a non prenderà minimamente in considerazione tale ipotesi, anche se poi si lascerà convincere a procedere in tal senso dalla sua amata, ragion per cui i due cominceranno a parlare del loro piano.

Il risveglio di Manuela rimetterà però in discussione la loro “macchinazione”. Oltre a decidere di non rivelare a Ignacio di essere stata spinta da Begoña, la domestica intuirà ciò che Pablo e Carolina stanno per fare e parlerà a quattrocchi con il Solozabal Senior, sottolineando che gli conviene accettare il matrimonio tra i ragazzi prima che questi ultimi possano commettere qualche imprudenza.

Il Segreto, spoiler: Ignacio dà a Pablo e Carolina il permesso di sposarsi

Ignacio resterà particolarmente colpito dal discorso di Manuela, tant’è che, dopo aver parlato con Begoña, convocherà Pablo e Carolina nel salone della villa per dare loro il suo personale consenso affinché diventino marito e moglie.

Tale dietrofront, seppur positivo, colpirà negativamente la signora Solozabal, la quale comprenderà sempre di più che il marito ha una particolare predilezione per Manuela (visto che ipotizzerà che sia stata lei a fargli cambiare idea).

Una consapevolezza, questa, che raggiungerà il suo massimo e folle apice nel finale della telenovela iberica! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

