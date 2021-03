André confessa a Leentje di non poterla seguire in Olanda, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Se nelle puntate italiane di Tempesta d’amore la ferita lasciata dalla fine del suo amore con Linda (Julia Grimpe) è ancora aperta, in Germania André Konopka (Joachim Lätsch) ha ormai da tempo voltato pagina e ritrovato l’amore grazie a un nuovo personaggio: Leentje van Straaten (Antje Mairich). Anche questa storia, però, è purtroppo destinata a fallire…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: André e Leentje innamorati

Entrato in scena nell’ormai lontanissima seconda stagione, André è uno dei personaggi di Tempesta d’amore in scena da più tempo… e ad avere avuto più donne al suo fianco! Nessuna, però, è mai rimasta a lungo…

Tra avventure e storie serie finite tragicamente, nel corso degli anni Konopka non ha infatti mai avuto molta fortuna in amore. Non per questo, però, ha smesso di sperare! E così, quando una bella turista olandese gli salverà la vita, André penserà di aver finalmente trovato l’anima gemella. Ma sarà davvero così?

La donna in questione è Leentje van Straaten (Antje Mairich), un personaggio di cui vi abbiamo già parlato in passato. Sarà infatti lei a trovare André in fin di vita in un fiume e a prendersi cura di lui per tutto il periodo in cui l’uomo non ricorderà nulla del proprio passato.

Inevitabilmente tra i due sboccerà l’amore e così, quando Konopka tornerà al Fürstenhof e recupererà la memoria, Leentje rimarrà al suo fianco nella speranza che sia l’inizio di una nuova vita insieme. L’idillio, però, non durerà a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: André lascia Leentje

Con il passare del tempo, Leentje si renderà sempre più conto di quanto senta la mancanza del suo Paese d’origine e – nonostante i tentativi di André di renderla felice in Baviera – capirà di avere bisogno di tornare nella sua terra.

La donna spiegherà dunque al compagno di aver deciso di rientrare definitivamente in Olanda e lo implorerà di seguirla per iniziare una nuova vita insieme. Konopka si troverà così di fronte ad una scelta non invidiabile: perdere la donna che ama oppure lasciare tutto per trasferirsi insieme a lei in un Paese straniero. Cosa deciderà?

Benché molto combattuto, alla fine André capirà di non poter perdere la fidanzata e comunicherà dunque a quest’ultima di volerla seguire in Olanda. Se Leentje sarà al settimo cielo, per Werner (Dirk Galuba) si tratterà invece di un durissimo colpo. Invece che convincere il fratello a restare, però, l’anziano albergatore finirà per peggiorare le cose…

Dopo un’accesa discussione con Werner, infatti, André sarà più determinato che mai a lasciare il Fürstenhof. Basterà però una bellissima festa d’addio a sorpresa organizzata dai suoi cari per far capire a Konopka di non essere pronto a lasciare famiglia ed amici per trasferirsi in un Paese straniero.

E così, benché con il cuore a pezzi, André comunicherà a Leentje di non poterla seguire in Olanda, segnando di fatto la fine della loro storia. La donna uscirà dunque di scena da sola, lasciando il cuoco con il cuore spezzato. Riuscirà André a ritrovare fiducia nell’amore?

(Puntate 3575-82 in onda in Germania dal 7 al 16 aprile 2021)

