Christoph Saalfeld (Dieter Bach) è un uomo abituato ad agire, sia negli affari che in amore. Nonostante le recenti brutte esperienze – in primis il fidanzamento con Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) – nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore l’uomo deciderà dunque di tentare ancora una volta il grande passo con una donna conosciuta da pochi mesi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph inizia una relazione con Selina

Dopo il deludente epilogo della sua storia con Eva Saalfeld (Uta Kargel), Christoph aveva giurato di aver chiuso con le donne… almeno fino a quando al Fürstenhof non è comparsa Ariane! Nonostante i buoni propositi, l’uomo è infatti velocemente caduto vittima del fascino della Kalenberg, arrivando persino a chiedere la mano di quest’ultima dopo poche settimane di relazione. Un errore che, come sappiamo, gli è costato carissimo…

Da allora Christoph ha dovuto lottare con ogni arma a sua disposizione per ostacolare i piani criminali della dark lady e porre rimedio ad un danno causato involontariamente da lui stesso. Tra i due ex fidanzati è così iniziata una guerra senza esclusione di colpi alimentata dal profondo odio reciproco. Non chiunque sia legato ad Ariane, però, ha un animo nero…

Alcuni giorni fa abbiamo infatti assistito all’arrivo al Fürstenhof di un personaggio di stampo ben diverso dalla crudele dark lady nonostante il profondo legame con quest’ultima: Selina von Thalheim (Katja Rosin).

Giovane e bella nobildonna, nonché migliore amica di Ariane, la nuova arrivata si troverà tra due fuochi, costantemente chiamata a scegliere se stare dalla parte della Kalenberg oppure di Christoph. Nonostante gli avvertimenti di Ariane, infatti, con il tempo Selina si avvicinerà sempre più a Saalfeld, finendo per innamorarsene perdutamente e iniziare con lui una relazione. Relazione che non sarà priva di problemi…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph fa una proposta di matrimonio a Selina

Nel tentativo di distruggere il loro rapporto e “riprendersi” la sua migliore amica, Ariane tenterà ogni possibile intrigo, ma senza risultato… anzi! Dopo aver scoperto le bugie della Kalenberg, Selina prenderà infatti le distanze da lei, pur senza riuscire a chiudere definitivamente la loro amicizia.

Dopotutto la von Thalheim sa bene che nemmeno Christoph è un angelo: per raggiungere i propri obiettivi, il suo amato è disposto a tutto o quasi. Un atteggiamento che la donna non approverà mai e che ostacolerà lei stessa ogni volta che potrà.

Ne scaturiranno ovviamente delle accese discussioni, ma alla fine l’amore tra i due fidanzati prevarrà sempre. E così, dopo aver ingiustamente sospettato la compagna di aver denunciato alla stampa le sue azioni poco oneste, Christoph si scuserà… con una proposta di matrimonio!

Inutile dire che Selina rimarrà a bocca aperta di fronte alla domanda del suo amato e, benché lusingata, non se la sentirà di accettare (o, per lo meno, non ancora). La donna spiegherà infatti al fidanzato di preferire aspettare ancora un po’ di tempo prima di compiere un passo così importante. Non ci vorrà però molto prima che la von Thalheim cambi idea…

(Puntate 3565-85, in onda in Germania dal 22 marzo al 21 aprile 2021)

