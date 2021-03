Cornelia, Michael e Rosalie, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Il suo nome significa “angelo” ma la sua natura è tutt’altro che angelica. Rosalie Engel (Natalie Alison) ha infatti già spesso dimostrato di non farsi troppi scrupoli quando si tratta di fare i propri interessi ai danni degli altri. Specialmente se c’è di mezzo l’amore…

Dopo aver capito di essere ancora innamorata di Michael (Erich Altenkopf), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna vedrà le proprie speranze di riconquistare il bel dottore improvvisamente minacciate da una rivale inaspettata: Cornelia Holle (Deborah Müller). Peccato che le cose non stiamo come sembra… Ecco dunque cosa ci attende nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Rosalie gelosa di Cornelia

Da quando è improvvisamente ricomparsa al Fürstenhof, Rosalie ha stravolto la vita di André (Joachim Lätsch) e Michael. Se il primo è stato costretto ad entrare in affari con la Engel, il secondo è inconsapevolmente finito nel mirino della donna per tutt’altri motivi. Nonostante siano passati anni dalla fine della loro relazione, infatti, Rosalie ha capito di essere ancora innamorata di lui!

Consapevole del fatto che il medico non è pronto per una nuova storia, la Engel ha deciso di non confessare al suo amato ciò che prova per lui e fino ad ora Niederbühl ha solo avuto qualche sospetto sui sentimenti della coinquilina.

Determinata ad aspettare il momento giusto per farsi avanti, Rosalie capirà di doversi confidare con qualcuno per poter affrontare l’attesa. E, come sappiamo, la scelta è caduta su Cornelia. Non ci vorrà però molto prima che la Holle passi dal ruolo di confidente a quello di rivale…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie aiuta Cornelia a conquistare Robert

Con grande disappunto di Rosalie, infatti, tra Cornelia e Michael sembrerà nascere un’intesa molto speciale che porterà i due ad avvicinarsi. Quella che sarà in realtà un’amicizia assolutamente innocente, verrà però travisata dalla Engel…

Rosa dalla gelosia, quest’ultima si convincerà infatti che l’amica voglia soffiarle il bel dottore e penserà bene di umiliarla smascherando i sentimenti della Holle per Robert (Lorenzo Patané)! Un gesto di cui si pentirà molto presto.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Capendo di aver trattato ingiustamente la povera Cornelia e di aver tradito la sua fiducia rivelando il suo grande segreto, Rosalie deciderà di rimediare. E, inutile dirlo, il suo modo di farsi perdonare sarà assolutamente anticonvenzionale…

La Engel deciderà infatti di fare da “Cupido” tra Cornelia e Robert, cercando di convincere quest’ultimo ad aprire gli occhi e rendersi conto di quanto sia straordinaria la Holle. Il suo piano funzionierà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.